20 Mart 2022 Pazartesi günü 17 ilde eğitime kar engeli
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 17 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde 21 Mart Pazartesi günü eğitime ara verildi.
Kars
Kars Valiliğinden yapılan açıklamada kent genelinde devam eden kardan dolayı tüm okulların tatil edildiği, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi
Düzce
Düzce Valisi Cevdet Atay, meteorolojik verilere göre bölgede beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle kent genelinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Atay ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini kaydetti.
Bolu
Bolu Valisi Ahmet Ümit, olumsuz hava koşullarından dolayı il genelinde resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul ve ortaokullar, liseler, rehabilitasyon merkezleri, halk eğitimi merkezlerinde eğitim öğretime ara verileceğini duyurdu. Ümit ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini bildirdi.
Ardahan
Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, kent genelinde devam eden yoğun kar ve tipinin ulaşımı aksattığını söyledi. Karın kent genelinde şiddetini arttırdığını belirten Bulut, "Bu yüzden il ve ilçelerdeki ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime yarın ara verdik" dedi.