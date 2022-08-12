20 günlük evli çitin kavgası felaketle sonuçlandı

Diyarbakır'da yeni evli çiftin tartışması kanlı bitti. 22 yaşındaki Baran U. ve 20 gün önce hayatını birleştirdiği E.U. arasında sebebi bilinmeyen bir tartışma çıktı. Olay kısa sürede kavgaya dönüştü ve çiftin aileleri de olayı karıştı. Bıçakların çekilmesiyle kan dökülen feci olayda damat hayatını kaybetti

Abone ol

Diyarbakır’da 20 gün önce evlenen çiftin tartışmasına aileler de karışınca çıkan bıçaklı kavgada damat hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Biri 22 biri 23 yaşında

Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 gün önce evlenen 22 yaşındaki Baran U. eşi (23) E.U. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede aile fertlerinin de dahil olmasıyla büyüdü. Bıçaklı kavgaya dönüşen tartışmada 22 yaşındaki 20 günlük damat Baran U. ve (28) A.U., (50) N.U. yaralandı.

Damat kurtarılamadı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan acil sağlık ekiplerince Selehaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 7 bıçak darbesiyle yaralanan damat Baran U. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme başlatırken kavgaya karışan şahısların yakalanması için operasyon başlatıldı. Baran U. Otopsisi yapılmak üzere morga kaldırılırken yaralı olan 2 kişi tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.