BIST 10.040
DOLAR 34,13
EURO 38,10
ALTIN 2.895,18
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

20 bin TL'lik iPhone 16'da çıldırtan ekran sorunu

20 bin TL'lik iPhone 16'da çıldırtan ekran sorunu

Apple, iPhone 16 serisinde 120Hz ekran yenileme hızını yalnızca Pro ve Pro Max modellerine özel tutarken, iOS 18'in bu özelliği çoğu zaman 80Hz ile sınırladığı iddia ediliyor. Kullanıcılar, 120Hz hızının sabit bir şekilde sunulmadığını belirtiyor. Peki bu durumun sebebi ne?

Abone ol

Teknoloji devi Apple, iPhone 16​ serisinde '120Hz ekran yenileme hızı' özelliğini iPhone 16 Pro​ ve 16 Pro Max modellerine özel tuttu. Bu özellik, 120Hz'in artık standart bir özellik haline geldiği Android kullanıcıları tarafından makara konusu olurken, iPhone 16'nın bu yenileme hızını düzenli olarak veremediği iddia edildi.

Ice Universe, iOS 18'in yenileme hızını çoğu zaman 80Hz ile sınırladığını iddia ediyor. Yenileme hızı zaman zaman 120Hz'e çıksa da Weibo kullanıcısı Sun Bin 1990 tarafından paylaşılan bir videoda, iPhone 15 Pro'nun ekseriyetle 80Hz'de çalıştığı gözlemlendi.

120Hz yenileme hızı özelliği, ekranı saniyede 120 kez yeniliyor ve bu da içeriklerin daha akıcı bir şekilde güncellenmesini sağlayarak, özellikle hızlı tempolu oyunlar ve videolar için önemli bir avantaj sunuyor.

Apple'ın bu özelliği 80Hz ile sınırlama sebebinin, batarya ömrünü korumak olduğu tahmin ediliyor. Daha sık yenileme, ekranın daha fazla enerji tüketmesine neden olduğundan doğal olarak şarj süresi de kısalacak. Apple'ın bunun önüne geçmek amacıyla yenileme hızını sınırlamış olabileceği ifade ediliyor.

Apple'ın açıklamasına göre ProMotion teknolojisi, tipik LCD ekranların hızının iki katı olan 120Hz değerine kadar ekran yenileme hızını, içerik için en uygun hıza otomatik olarak ayarlıyor. Yani şirket, 120Hz'in sabit bir şekilde bütün içeriklerde çalışacağını kesin olarak vaat etmiyor.

Ayrıca şirket, iPhone'lardaki Düşük Güç Modu aktif edildiğinde, doğal bir şekilde yenileme hızının 60 kare/saniye ile kısıtlanacağını açıkça belirtiyor.

Tüm bu tartışmaların arasında, yenileme hızını ölçerken kullanılan araçların hatalı olabileceğine dair iddialar da var. Tasarımcı Ian Zelbo, Sun Bin 1990'ın ölçümlerinin güvenilir olmadığını belirtiyor. Konuyla ilgili Apple'ın önümüzdeki günlerde bir açıklama yapması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti
Kahramanmaraş'ta kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti
Fenerbahçe resmen açıkladı! İsmail Kartal geri mi dönüyor?
Fenerbahçe resmen açıkladı! İsmail Kartal geri mi dönüyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'de 'vicdanları acıtan sorunları' konuşacak! Fahrettin Altun paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'de 'vicdanları acıtan sorunları' konuşacak! Fahrettin Altun paylaştı
2 gündür haber yok! 16 yaşındaki Bedirhan nerede?
2 gündür haber yok! 16 yaşındaki Bedirhan nerede?
Kuveyt Türk'ün işyeri çalışan deneyimi ve pazarlama alanındaki çalışmaları ödüllendirildi
Kuveyt Türk'ün işyeri çalışan deneyimi ve pazarlama alanındaki çalışmaları ödüllendirildi
Yargı reformu yakında açıklanıyor 'yapanın yanına kar kaldığı' algısını bitirecek düzenlemeler
Yargı reformu yakında açıklanıyor 'yapanın yanına kar kaldığı' algısını bitirecek düzenlemeler
Eşinden şehit Şeyda Yılmaz'a ağlatan veda! Vatan uğruna yarım kalan sevdalardan...
Eşinden şehit Şeyda Yılmaz'a ağlatan veda! Vatan uğruna yarım kalan sevdalardan...
Bozulmuş ve tam 17 ton! Kıyma haline getirip vatandaşa yedireceklerdi
Bozulmuş ve tam 17 ton! Kıyma haline getirip vatandaşa yedireceklerdi
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 558'e yükseldi
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 558'e yükseldi
Hisami Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı! Depremde 100 kişiye mezar olmuştu
Hisami Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı! Depremde 100 kişiye mezar olmuştu
Hazine ve Maliye Bakanlığından tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki
Hazine ve Maliye Bakanlığından tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki
AK Partili Hamza Dağ'dan yenilenme ve değişim açıklaması
AK Partili Hamza Dağ'dan yenilenme ve değişim açıklaması