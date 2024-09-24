20 bin TL'lik iPhone 16'da çıldırtan ekran sorunu

Apple, iPhone 16 serisinde 120Hz ekran yenileme hızını yalnızca Pro ve Pro Max modellerine özel tutarken, iOS 18'in bu özelliği çoğu zaman 80Hz ile sınırladığı iddia ediliyor. Kullanıcılar, 120Hz hızının sabit bir şekilde sunulmadığını belirtiyor. Peki bu durumun sebebi ne?

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Teknoloji devi Apple, iPhone 16​ serisinde '120Hz ekran yenileme hızı' özelliğini iPhone 16 Pro​ ve 16 Pro Max modellerine özel tuttu. Bu özellik, 120Hz'in artık standart bir özellik haline geldiği Android kullanıcıları tarafından makara konusu olurken, iPhone 16'nın bu yenileme hızını düzenli olarak veremediği iddia edildi.

Ice Universe, iOS 18'in yenileme hızını çoğu zaman 80Hz ile sınırladığını iddia ediyor. Yenileme hızı zaman zaman 120Hz'e çıksa da Weibo kullanıcısı Sun Bin 1990 tarafından paylaşılan bir videoda, iPhone 15 Pro'nun ekseriyetle 80Hz'de çalıştığı gözlemlendi.

120Hz yenileme hızı özelliği, ekranı saniyede 120 kez yeniliyor ve bu da içeriklerin daha akıcı bir şekilde güncellenmesini sağlayarak, özellikle hızlı tempolu oyunlar ve videolar için önemli bir avantaj sunuyor.

Apple'ın bu özelliği 80Hz ile sınırlama sebebinin, batarya ömrünü korumak olduğu tahmin ediliyor. Daha sık yenileme, ekranın daha fazla enerji tüketmesine neden olduğundan doğal olarak şarj süresi de kısalacak. Apple'ın bunun önüne geçmek amacıyla yenileme hızını sınırlamış olabileceği ifade ediliyor.

Apple'ın açıklamasına göre ProMotion teknolojisi, tipik LCD ekranların hızının iki katı olan 120Hz değerine kadar ekran yenileme hızını, içerik için en uygun hıza otomatik olarak ayarlıyor. Yani şirket, 120Hz'in sabit bir şekilde bütün içeriklerde çalışacağını kesin olarak vaat etmiyor.

Ayrıca şirket, iPhone'lardaki Düşük Güç Modu aktif edildiğinde, doğal bir şekilde yenileme hızının 60 kare/saniye ile kısıtlanacağını açıkça belirtiyor.

Tüm bu tartışmaların arasında, yenileme hızını ölçerken kullanılan araçların hatalı olabileceğine dair iddialar da var. Tasarımcı Ian Zelbo, Sun Bin 1990'ın ölçümlerinin güvenilir olmadığını belirtiyor. Konuyla ilgili Apple'ın önümüzdeki günlerde bir açıklama yapması bekleniyor.