2 yılda nefesini tutarak yaptı gören inanamadı! Kocaeli'de hobisi işe çevirdi
KOCAELİ'de yaşayan Hüseyin Sarı'nın nefesini tutarak yaptığı eserler görenleri hayrete düşürdü.
Derince’de yaşayan Hüseyin Sarı, kendi çabası ile kurşun kalem ucuna heykel yapma sanatını öğrendi. Bugüne kadar 200'den fazla eser üreten Hüseyin Sarı, Anıtkabir'den Eyfel Kulesi'ne, Mona Lisa'dan eşeğine ters binen Nasreddin Hoca figürüne kadar birbirinden ünlü birçok kişi, eser ve simgeyi kurşun kalem ucuna işledi.
Hüseyin Sarı, hobi olarak başladığı bu sanatta sipariş üzerine işler yapmaya başladı.
Yurt dışında bu sanatı gerçekleştiren birini internette görerek başladığını anlatan Hüseyin Sarı, "Ben 7 yıldır bu sanat ile uğraşıyorum. Yurtdışında bunu yapan bir sanatçıyı görerek başladım. Daha sonra bende bir tutkuya dönüştü ve çalışmalar peş peşe gelmeye başladı. Şu anda 200'ün üzerinde çalışmam var. " diye konuştu.
"Başlangıçta serbest çalışmalarla başladım" diyen Sarı "Şu anda da sipariş üzerine çeşitli eserleri vücuda getirmeye devam ediyorum. Boş kalan zamanlarımda devam ettiriyorum." ifadelerini kullandı.