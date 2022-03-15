'2 yıl evli bir şarkıcıyla aşk yaşadım' itirafı olay Cansever'in gerçek adı ne hiç evlendi mi

Arabesk ve protest müziğin sevilen isimlerinden Cansever, bugüne dek magazin gündeminden sakladığı ve göz önünde yaşamayı tercih etmediği özel hayatına ilişkin ilk kez çarpıcı itiraflarda bulundu. Aslen Makedonyalı olan Cansever, Haberler sitesinin Haber Bahane adıyla YouTube kanalında yayınlanan programında, evli bir şarkıcıyla 2 sene ilişki yaşadığını söyleyerek herkesi şaşırttı.