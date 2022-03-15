'2 yıl evli bir şarkıcıyla aşk yaşadım' itirafı olay Cansever'in gerçek adı ne hiç evlendi mi
Şarkıcı Cansever Almanya'da yaşadığı dönemde 2 yıl evli bir Türk şarkıcıyla ilişki yaşadığını itiraf etti.
Arabesk ve protest müziğin sevilen isimlerinden Cansever, bugüne dek magazin gündeminden sakladığı ve göz önünde yaşamayı tercih etmediği özel hayatına ilişkin ilk kez çarpıcı itiraflarda bulundu. Aslen Makedonyalı olan Cansever, Haberler sitesinin Haber Bahane adıyla YouTube kanalında yayınlanan programında, evli bir şarkıcıyla 2 sene ilişki yaşadığını söyleyerek herkesi şaşırttı.
Şarkıcı Cansever, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk oldu. Özel hayatından bahseden Cansever, yıllardır çektiği çocuk hasretini de anlattı.
Ünlü şarkıcı, Almanya'da yaşadığı dönemde 2 yıl bilmeden evli bir şarkıcıyla aşk yaşadığını anlattı.
Adamın evli olduğunu bilmediğini söyleyen Cansever, "Beddua etmedim ama hakkımı helal etmem" dedi.