2 yaşındaki Ayşenur'un korkunç ölümü! Anne, anneanne ve dayı tutuklandı dayı her şeyi itiraf etti

'Erdi'yi öldüreceğiz' diye bizi tehdit ettiler kızını öldürdüler

Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan babaanne Kader Tuğla ise torunlarına anneleri tarafından şiddet uygulandığını iddia etti. Kader Tuğla, "Kader'in annesi ve Kader'in kocası bizi telefonla rahatsız etti. 'Erdi'yi öldüreceğiz. Oğlunu, kızını öldüreceğiz' dediler, nitekim de bunu yaptılar. Benim oğlum katil mi olsun, onu mu istiyorlar. Ölüsünü vermiyorlar madem oğlanı versinler" dedi.