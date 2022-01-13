2 yaşındaki Ayşenur'un korkunç ölümü! Anne, anneanne ve dayı tutuklandı dayı her şeyi itiraf etti
BURDUR'da, Ayşenur Kazık (2) iddiaya göre, yatağında ölü bulunurken, annesi Kader K., anneannesi Yüksel K. ve dayısı Hızır Tunç Ç. gözaltına alındı. Babaannenin anlattıkları kan dondurdu... Dayının emniyetteki itirafı sonrası anne Kader K. ile dayı Hızır Tunç. Ç. tutuklandı.
Burdur'un Cemil Mahallesi Koskos Sokak'taki müstakil evde oturan Kader K., iddiaya göre, sabah işe gitmek için uyandığında, kızı Ayşenur Kazık'ın yatağında hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Ayşenur'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcının incelemesinin ardından Ayşenur'un cansız bedeni, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Anne Kader K., anneanne Yüksel K. ve dayı Hızır Tunç Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Aile üyelerinin ifade işlemleri devam ederken, Kader K.'nin, Ayşenur'un babası ile ayrı yaşadığı ve 1 de erkek çocuğunun olduğu öğrenildi. Ayşenur'un kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.
Olayı duyduktan sonra Konya'nın Akşehir ilçesinden Burdur'a gelen baba Erdi Karakiraz (24), ayrıldığı eşi ve kayınbiraderinden şikayetçi oldu. Karakiraz, çocuklarının ikisini de uzun zamandır görmediğini söyledi.
'Erdi'yi öldüreceğiz' diye bizi tehdit ettiler kızını öldürdüler
Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan babaanne Kader Tuğla ise torunlarına anneleri tarafından şiddet uygulandığını iddia etti. Kader Tuğla, "Kader'in annesi ve Kader'in kocası bizi telefonla rahatsız etti. 'Erdi'yi öldüreceğiz. Oğlunu, kızını öldüreceğiz' dediler, nitekim de bunu yaptılar. Benim oğlum katil mi olsun, onu mu istiyorlar. Ölüsünü vermiyorlar madem oğlanı versinler" dedi.