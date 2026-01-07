2 vekilden AK Parti'ye geçiş öncesi "CHP listelerinden seçildiniz" eleştirisine yanıt geldi

Bugün AK Parti'ye geçecek olan milletvekillerinden "CHP listesi" eleştirisine yanıt geldi. İsa Mesih Şahin, CHP listesinden seçilmesini “Gelecek Partisi ile yapılan şeffaf iş birliği” olarak savundu. İrfan Karatutlu ise muhalif oylarla değil, "kendi getirdiği 40 bin oyla" seçildiğini söyledi.

DEVA Partisi’nden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve Gelecek Partisi’nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin bugün AK Parti'ye geçecek.

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, bu üç ismin ortak noktasının da son genel seçimde CHP listelerinden vekil seçilmesi olduğunu hatırlattı.

Saymaz, İsa Mesih Şahin’in bir süredir AK Parti ile temas halinde olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’la görüştükten sonra AK Parti'ye katıldığını aktardı. Saymaz'a konuşan Şahin’in sözleri şöyle:

“AK Parti benim gençlik yuvam. Bu çatı altında buluşmanın Türkiye adına daha doğru olduğu kanaatindeyim. Dünyada yaşanan konjonktürel gelişmeler ve bölgemizdeki krizler göz önünde bulundurulduğunda, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti çatısı altında bir arada olmanın Türkiye adına daha hayırlı olduğu kanaatindeyim.”

CHP listesi eleştirisine yanıt

Saymaz, Şahin’e “CHP listelerinden ve muhalif oylarla seçildiniz, bu çelişki değil mi?” diye sorduğunu belirtiyor. Şahin’in yanıtı:

“Gelecek Partisi adına seçildim. Demokrasi tecrübesi olarak bir işbirliği yapıldı. Gelecek Partisi’nde siyaset yapma imkânımız kalmadı. Sayın Alparslan Türkeş 1991’de Refah Partisi’nden seçilmişti. Seçim öncesinde şeffaf şekilde bu işbirliği kamuoyuna duyurulmuştu.”

Saymaz’ın “Muhalif çizgideydiniz, şimdi iktidardasınız” sorusuna Şahin şu cevabı verdi:

“Bir siyasetçinin bir partide siyaset yapma imkânı yoksa, farklı düşünüyorsa ve ülke adına daha hayırlı olacağına inanıyorsa, onu bir yerde zorla tutmak söz konusu olamaz.”

Karatutlu da sessizliğini bozdu

DEVA kontenjanından CHP listesine giren İrfan Karatutlu’nun Saymaz'a açıklamaları ise şöyle:

“Milli Selamet Partisi kökenliyim. AK Parti’nin eski il başkanıydım. DEVA'dayken de 6’lı Masa’ya karşıydım. CHP ile ittifakta yer bulamadım. Maraş’ta CHP'nin doğal tabanı Aleviler ama sahadan oyu ben getirdim. Benim sayesinde CHP’ye 40 bin oy geldi. Kendi oylarımla seçildim.”

Karatutlu'dan CHP listesi eleştirisine yanıt

Saymaz, Karatutlu’ya “Muhalif oylarla seçildiniz, şimdi iktidar partisine geçiyorsunuz, bu bir çelişki değil mi?” diye sorduğunu söylüyor. Karatutlu ise şu yanıtı vermiş:

“İlk teklif 1,5 yıl önce Abdülhamit Gül’den geldi. Ahmet Büyüktekin’le görüşünce AK Parti’nin kuruluş kodlarına döndüğü hissine kapıldım. 24 Aralık’ta Cumhurbaşkanı’yla görüştüm. Dış konjonktür birlik olmayı gerektiriyor. Bu nedenle AK Parti’ye geçtim.”