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2 transferle izleyicilere büyük şok yaşatılacak EDHO'ya dengeleri değişecek

2 transferle izleyicilere büyük şok yaşatılacak EDHO'ya dengeleri değişecek

ATV'nin en çok izlenen yapımlarından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 5. sezonu için geri sayım sürerken diziye flaş isimlerin dahil olduğu öğrenildi.

2 transferle izleyicilere büyük şok yaşatılacak EDHO'ya dengeleri değişecek - Sayfa 1

Geçtiğimiz Mayıs ayında 139. bölümüyle 4. sezon finalini gerçekleştiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni sezon hazırlıklarına başladı. Öyle ki reyting rekortmeni diziye şimdiden iki ünlü oyuncu katıldı.

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2 transferle izleyicilere büyük şok yaşatılacak EDHO'ya dengeleri değişecek - Sayfa 2

EDHO 5. sezon bölümlerinin kadrosuna Selda Alkor’un yanı sıra Naz Elmas ve usta oyuncu Burak Sergen katıldı. Burak Sergen son olarak TRT 1'de yayınlanan Halka dizisinde rol almıştı. Naz Elmas ise en son Filinta'da boy göstermişti.

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2 transferle izleyicilere büyük şok yaşatılacak EDHO'ya dengeleri değişecek - Sayfa 3

Peki usta oyuncu Burak Sergen kimdir?: Burak Reis Sergen 9 Şubat 1961'de Ankara'da dünyaya geldi. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir.

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2 transferle izleyicilere büyük şok yaşatılacak EDHO'ya dengeleri değişecek - Sayfa 4

1984 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı.

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