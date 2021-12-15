2 TL'ye 50 km gidiyor! Hurdalar üretti Ordu'da görenler inanamadı: Arkamdan koşan çok oluyor
ORDU'da cep telefonu ve bilgisayar tamiri üzerine iş yeri bulunan Sinan Akkuş, hurdadan topladığı parçalar ile ürettiği aracı gören şaştı kaldı.
Altınordu ilçesinde yaşayan ve elektronik aletlere de meraklı olan 35 yaşındaki Sinan Akkuş, çevre kirliliğini önlemek, yakıt tasarrufu yapmak ve eşi ile birlikte sahilde dolaşabilmek adına elektrikli araç üretmeye karar verdi.
Sinan Akkuş, büyük kısmını hurdacılardan topladığı parçalar yapım aşaması yaklaşık bir ay süren, 3 kişilik 4 bin watt değerinde elektrikli araç üretti
Akkuş, yaklaşık 5 saatte 2 TL’ye tam şarj olan aracı ile yaklaşık 50 kilometre yol gidiyor.
7 adet aküsü ve çift elektrikli motoru bulunan araçta ses sitemi ve geri manevra için vites de yer alıyor.