2. Sayfa sunucusu Müge Dağıstanlı yayında zor anlar yaşadı babası vefat etmişti
Kanal D'nin 2. Sayfa adlı magazin programının sunucusu Müge Dağıstanlı, babasının vefatının ardından ilk kez canlı yayına çıktı. Dağıstanlı, canlı yayında zor anlar yaşadı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında sunuculuk yapan ve aynı zaman Posta Gazetesi'nin magazin müdürü olan Müge Dağıstanlı, Antalya'da yaşayan babasını kaybetti.
Hafta sonu babasını son yolculuğuna uğurlayan Dağıstanlı, bugün çıktığı canlı yayında babasından bahsederken duygusal anlar yaşadı.
Yaşadığı acı karşısında adeta yıkılan Dağıstanlı, bugün sunuculuğunu yaptığı 2. Sayfa programına çıktı. Programın başında babasının ölümünden bahseden Dağıstanlı, sesi titreyerek şunları söyledi:
"Bir çok seyirci ve yakınımda bildiği üzere babacığımı kaybettim. Antalya'da onu son yolculuğuna uğurladık. Bütün eşi, dostu, sevenleri ve akrabaları tarafından. Yanımda hiç ayrılmadığınız ve hiç eksik olmadınız çok teşekkür ederim.''