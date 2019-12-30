2. Sayfa sunucusu Müge Dağıstanlı yayında zor anlar yaşadı babası vefat etmişti

"Bir çok seyirci ve yakınımda bildiği üzere babacığımı kaybettim. Antalya'da onu son yolculuğuna uğurladık. Bütün eşi, dostu, sevenleri ve akrabaları tarafından. Yanımda hiç ayrılmadığınız ve hiç eksik olmadınız çok teşekkür ederim.''

İşte o anlar