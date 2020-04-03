2. Sayfa sunucuları Müge ve Gülşen veda etti Aşk-ı Memnu yerini aldı
Kanal D'de hafta içi her gün yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programı, Müge ve Gülşen'i sosyal medya kullanıcıları yerinden etti. 2. Sayfa Müge ve Gülşen'in yerini ise Aşk-ı Memnu aldı.
Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı ve Türkiye'de de hızla yayılmaya devam ediyor. Salgın, tüm dünya düzenini yerinden oynattı. Medya sektörü de salgından nasibini aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında herkes evine kapandı. İnternet, televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla içli dışlı hale gelen halk, sosyal medyayı da oldukça etkin kullanmaya başladı.
Bu esnada sosyal medyada bolca vakit geçiren vatandaşlar Kanal D ekranlarında hafta içi her gün program yapan Müge Dağıstanlı ve Gülşen Salt'ı da koltuğundan etti. 2. Sayfa adlı magazin programında zaman zaman tartışmaların odağı haline gelen ikili, koltuklarını bir dönemin efsane dizisi Aşk-ı Memnu'ya kaptırdı.
Sosyal medya kullanıcıları, hafta içi her gün 10.45'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisnin yayımlanmasını istedi. Kanal D'de sosyal medya kullanıcılarının isteklerine cevap verdi.
2. Sayfa programı koronavirüs tedbirleri kapsamında kısa bir süreliğine sadece Cumartesi ve Pazar günü yayımlanacak.