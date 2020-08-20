2 polisi işinden eden Rana Batı kimdir instagram halleri aykırı!

Rana Batı bugün twitter'in gündemi oldu. Kadıköy'de maskesini düzgün takmadığı için polisler tarafından uyarılan fakat uyarıları ciddiye almayan Rana isimli kadın iki polisin görevden alınmasına neden oldu. Polislerin genç kadını gözaltına aldıkları anlara tepki gösteren de oldu polislere destek olanlar da...