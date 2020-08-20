2 polisi işinden eden Rana Batı kimdir instagram halleri aykırı!
Kadıköy'de maskesini düzgün takmadığı için 2 polis tarafından uyarılan ve uyarıları dikkate almayarak polisler tarafından gözaltına alınan Rana Batı twitter'in gündemi oldu. Peki 2 polisin görevden alınmasına neden olan Rana Batı kimdir, kaç yaşında? İşte 'cyparisus' adıyla instagram kullanan Rana Batı'nın aykırı pozları....
Rana Batı bugün twitter'in gündemi oldu. Kadıköy'de maskesini düzgün takmadığı için polisler tarafından uyarılan fakat uyarıları ciddiye almayan Rana isimli kadın iki polisin görevden alınmasına neden oldu. Polislerin genç kadını gözaltına aldıkları anlara tepki gösteren de oldu polislere destek olanlar da...
Çağdaş Hukukçular Derneği polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyururken o polislerin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. Türkiye'nin gündemine oturan bu olayın ardından kısa sürede twitter'da #PolisiminYanındayım etiketiyle binlerce yorum yapıldı.
İşte polislerin olay olan gözaltına alma videosu...
Peki bir anda herkesin konuştuğu isim haline gelen Rana Batı kimdir, instagram hesabı ne ve ne iş yapıyor?
Sosyal medyanın gündemindeki isim Rana Batı'nın 'cyparisus' adıyla açtığı bir instagram hesabı var ve 1,999 kişi tarafından takip ediliyor.