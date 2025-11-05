2 nefis yemeğe AB coğrafi işaaret tescili! Tüm o lezzetleri kabul etti
Türk mutfağı lezzetleri tek tek tüm dünyada kabul görmeye devam ediyor. Birbirinden lezzetli yemeklerimizden ikisi daha tescillendi. Hatay kaytaz böreği ve Gaziantep lahmacunu, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı. Hatay kaytaz böreği AB tarafından tescillenen 39'uncu, Gaziantep lahmacunu ise 40'ıncı Türk ürünü oldu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.Paylaşımında Türk mutfağının bereketinin sınırları aştığını belirten Yumaklı, "Hatay'ın kaytaz böreği, Gaziantep'in lahmacunu artık AB coğrafi işaretiyle tescillendi. Bereketiyle gururumuz, tesciliyle markamız. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Yumaklı'nın paylaşımındaki bilgiye göre Hatay kaytaz böreği AB tescili alan 39'uncu, Gaziantep lahmacunu ise 40'ıncı Türk ürünü oldu.
Kaytaz böreği tarifi
Hikayesi: Adının börek olduğuna bakmayın... Bildiğiniz ana yemektir.... Antakya yöresinin en sevilen yemeklerinden biridir… Hamur işi sevenlerin vazgeçilmezidir… Fındık lahmacuna benzerliği ile de bilinir… Bir kez yapıp, yedikten sonra sofralarınızın vazgeçilmezi haline gelebilir..
MALZEMELER
Hamur:
2 bardak ılık su
2 tatlı kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 paket kuru maya (11 gr) 5,
5 bardak un (bardak ölçüsü 300 ml)
Harç:
300 gram kıyma
1 adet iri kuru soğan
1 adet kapya biber
3 adet yeşil biber
1 adet orta boy domates
2 çorba kaşığı nar ekşisi
2 çorba kaşığı zeytinyağı
Kimyon, karabiber, pul biber
Tuz Bezeleri açmak için: Yarım su bardağı sıvı yağ (100 ml) 100 gram tereyağı
Nasıl Yapılır?
Ilık suyu yoğurma kabına boşaltın.
Şekeri, tuzu ve mayayı ekleyip karıştırın.
Unu azar azar ekleyip ele hafif yapışan yumuşak bir hamur hazırlayın.
Üzerini kapatıp 40 dakika mayalandırın.
Bu arada harcı hazırlayın.
Kıymayı bir kaba alın. Sırasıyla soğanı, kapya biberi, yeşil biberleri ve domatesi rondodan geçirip kıymaya ekleyin.
Baharatları, zeytinyağını, nar ekşisini ve tuzu ekleyip elinizle yoğurun.
Mayalanan hamuru tekrar yoğurun ve havasını alın. 10 eşit parçaya bölün. Dilerseniz daha küçük parçalara da bölebilirsiniz.