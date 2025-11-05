2 nefis yemeğe AB coğrafi işaaret tescili! Tüm o lezzetleri kabul etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.Paylaşımında Türk mutfağının bereketinin sınırları aştığını belirten Yumaklı, "Hatay'ın kaytaz böreği, Gaziantep'in lahmacunu artık AB coğrafi işaretiyle tescillendi. Bereketiyle gururumuz, tesciliyle markamız. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Yumaklı'nın paylaşımındaki bilgiye göre Hatay kaytaz böreği AB tescili alan 39'uncu, Gaziantep lahmacunu ise 40'ıncı Türk ürünü oldu.