2 milyon TL harcayıp Bursa'da üretti 81 ildeki tüm marketler istedi! İlki yaptı
BURSA'da 40 yıl önce küçük bir pastane açarak faaliyetine başlayan Şerif Aydın, şimdi 81 ildeki tüm marketlere satış yapıyor.
Firmanın kurucusu ve genel müdürü Şerif Aydın, 1981'de girdiği sektörde şubeler açarak işlerini büyüttüğünü ve pastaneciliğe devam ettiğini söyledi. Aydın, 1995'te Bursa'daki marketler için höşmerim tatlısı üretmeye başladıklarını söyledi
Aydın, kazandibi, sütlaç gibi sütlü tatlılarla çeşit sayısını artırıp 1998'de ulusal zincir marketlere de ürün vermeye başladıklarını anlattı.
Pastaneciliği bıraktıkları 2009'da 2 bin 500 metrekare alanda fabrika kurarak sütlü tatlı üretim kapasitesini artırdıklarını aktaran Aydın, "Şu anda höşmerim, kazandibi, tavukgöğsü, sütlaç, supangle, profiterol ve muhallebi gibi sütlü tatlılar üretiyoruz" dedi.
Tüm marketlerle çalıştıklarını belirten Aydın "Türkiye'deki discount (indirim) marketler hariç ulusal marketlerin hepsiyle çalışıyoruz. Türkiye geneline ürün veriyoruz. Kazandibi tatlısını kaseye koyarak satılmasını sağlayan ilk firmalardan birisiyiz." şeklinde konuştu.