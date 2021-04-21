Firmanın kurucusu ve genel müdürü Şerif Aydın, 1981'de girdiği sektörde şubeler açarak işlerini büyüttüğünü ve pastaneciliğe devam ettiğini söyledi. Aydın, 1995'te Bursa'daki marketler için höşmerim tatlısı üretmeye başladıklarını söyledi