2 günlük sokağa çıkma yasağı başlıyor! A101, BİM, ŞOK, Migros hafta sonu hangi saatlerde açık?

17 günlük tam kapanma sonrası vaka sayıları hızla düşerken, 17 Mayıs itibarıyla kademeli normalleşme dönemi başladı. Kademeli normalleşmeyle birlikte hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başlarken, hafta sonu yasağı ise cumartesi ve pazar günü olarak belirlendi. Bu akşam 21:00'den itibaren 2 gn boyunca neler yasak neler serbest? Marketler kaça kadar açık olacak? Hafta sonu pazar yerleri açık mı? Marketler dışında başka nereler açık olacak? 1 Haziran'dan sonra hafta sonu yasağı olacak mı?