2 farklı şirketten bomba İstanbul anketi! İşte aradaki oy farkı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 23 Haziran'da yapılacak. CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım sahada seçim çalışmasını yürütüyor. Optimar Araştırma Şirketi ve MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi, seçmenin nabzını tuttu. Optimar'a göre 4 puan, MAK'a göre ise 2 puanla İmamoğlu önde yarışı götürüyor.