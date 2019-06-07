2 farklı şirketten bomba İstanbul anketi! İşte aradaki oy farkı
Optimar Araştırma Şirketi'nin İstanbul anketine göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu seçimi 4 puan, MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi'nin anketine göre de İmamoğlu yarışı 2 puan önde götürüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 23 Haziran'da yapılacak. CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım sahada seçim çalışmasını yürütüyor. Optimar Araştırma Şirketi ve MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi, seçmenin nabzını tuttu. Optimar'a göre 4 puan, MAK'a göre ise 2 puanla İmamoğlu önde yarışı götürüyor.
İmamoğlu 4 puan önde:
Optimar Araştırma Şirketi'nin 23 Haziran seçimlerine yönelik yaptığı son ankette CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 52 ile Binali Yıldırım'ın dört puan önünde olduğu görünüyor.
Şirketin yönetim kurulu başkanı Hilmi Daşdemir, YSK'nın gerekçeli kararının açıklanmasından sonra yapılan yeni araştırmanın da önümüzdeki günlerde sonuçlanacağını ifade etti.
İmamoğlu yüzde 50,3:
MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi'nin 11 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göreyse 23 Haziran'da CHP Adayı Ekrem İmamoğlu, AKP Adayı Binali Yıldırım'ın 2 puan önünde.