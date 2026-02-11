2. el otomobil pazarlarında büyük tehlike! Hatasız diyorlar ama...
İkinci el araç piyasasında son dönemde artan dolandırıcılık vakaları alıcıları ciddi risklerle karşı karşıya bırakıyor. “Hatasız”, “masrafsız” veya “koleksiyonluk” gibi ifadelerle satışa sunulan birçok aracın, aslında ağır hasarlı veya teknik sorunlu olduğu ortaya çıkıyor. Uzmanlar, dolandırıcıların artık sadece kaporta ve boya işlemleriyle sınırlı kalmayıp aracın elektronik sistemlerine, kimliğine ve güvenlik donanımlarına kadar müdahale ettiğini belirtiyor.
Dolandırıcıların en sık başvurduğu yöntemlerden biri “değişim” olarak bilinen şasi numarası manipülasyonu. Bu yöntemde ağır hasarlı veya hurdaya ayrılmış araçların yasal şasi numaraları sökülerek, çalıntı ya da kaçak araçlara monte ediliyor.
Böylece yasa dışı araçlar yasal görünüme kavuşarak satışa sunuluyor. Ancak bu araçlar trafik denetimlerinde tespit edildiğinde el konulabiliyor ve alıcı ciddi mağduriyet yaşayabiliyor.
Motor Kimliği Değiştirilerek Satış Yapılıyor
Bir diğer yaygın yöntem ise motor değişikliğinin ruhsata işlenmeden satış yapılması. Satıcılar aracı “tam orijinal” veya “restorasyonlu” olarak tanıtarak yüksek fiyat talep edebiliyor.
Bu durum, araç sahiplerinin hem hukuki sorun yaşamasına hem de araçlarını yurt dışına çıkaramamasına neden olabiliyor.
Kimyasal Katkılarla Motor Arızası Gizleniyor
Bazı satıcılar, aşınmış motorların sorunlarını gizlemek için özel yağ katkıları kullanıyor. Bu maddeler kısa süreliğine motor sesini azaltırken, birkaç ay içinde ciddi arızaların ortaya çıkmasına yol açabiliyor.
Uzmanlar, özellikle sessiz çalışan eski motorların dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguluyor.