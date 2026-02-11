2. el otomobil pazarlarında büyük tehlike! Hatasız diyorlar ama...

Dolandırıcıların en sık başvurduğu yöntemlerden biri “değişim” olarak bilinen şasi numarası manipülasyonu. Bu yöntemde ağır hasarlı veya hurdaya ayrılmış araçların yasal şasi numaraları sökülerek, çalıntı ya da kaçak araçlara monte ediliyor.

Böylece yasa dışı araçlar yasal görünüme kavuşarak satışa sunuluyor. Ancak bu araçlar trafik denetimlerinde tespit edildiğinde el konulabiliyor ve alıcı ciddi mağduriyet yaşayabiliyor.