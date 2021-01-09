2. el otomobil online pazarında en çok satılan markalar belli oldu INDICATA 2020 verileri

Koronavirüs salgını, ÖTV zamları, dolardaki gelişmeler, BDDK'nın taksit kararı derken 2020 yılı adeta ikinci otomobile yarayan bir yıl oldu. Öyle ki, 2. el araç fiyatları hayal dahi edilemeyecek seviyelere geldi. Ancak bu hikaye uzun sürmedi. Sıfır araç üretimlerin tekrar ivme kazanmasıyla arkasındaki rüzgarı yitiren 2. el otomobil fiyatları son bir ayda yüzde 15'e yakın değer kaybetti. Peki geçen yıl Türkiye'de online pazarda hangi markalar en çok sattı? İşte rakamlarla 2020'nin online satışları...