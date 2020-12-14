2. el otomobil fiyatları düşmeye devam edecek mi? Otomobil alıp satmak için en iyi zaman
2. el araç fiyatları ekimde patlama yaşanırken kasımda ise gaz kesti. Peki araç almayı düşünenler için doğru an ne zaman? Otomotiv sektöründe önemli yere sahip isimler, fiyatlarda yaşanan düşüşün nedenlerini ve devam edip etmeyeceğini açıkladı.
Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşımadan kaçınmak isteyen vatandaşlar, otomobil satın almaya yöneldi. Dünya genelinde sıfır araç üretiminin düşmesi vatandaşları 2. el araç alımına yöneltti.
Salgının başından bu yana artan, ekim ayında ise patlama yapan ikinci el araç fiyatları kasım ayında ise düşüş yaşadı. Peki, 2. el araç fiyatlarındaki düşüş neden kaynaklandı?
Kısıtlamaların başlaması etkili oldu
Sözcü gazetesinden Merthan Sümbelli'nin haberine göre Sahibinden.com Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nazım Erdoğan, konuyu şu şekilde özetledi: Kasım ayı ile birlikte sokak kısıtlamalarının başlaması, şehirler arası seyahatlerin azalmasından kaynaklı olarak otomobil ihtiyacı azaldı.
Normalleşme sürecinde fabrikaların yüksek kapasiteyle çalışmaya başlaması ve sıfır araç üretiminin artmasıyla beraber daha aylar öncesinden sıfır araç bekleyen belli bir grup tüketiciler de otomobillerine kavuştu. Bu sebeple kasım itibarıyla bir miktar düştü. Otomobil firmalarının yaptığı kampanyalar da eklenince fiyatlardaki yukarı yönlü ivmeyi aşağı doğru çevirdi.