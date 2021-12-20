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2 çocuk annesi kadın sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu!

2 çocuk annesi kadın sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu!

GİRESUN'un Görele ilçesinde 2 çocuk annesi Hülya Alaca (35) sokak ortasında vurularak öldürüldü.

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Giresun’un Görele ilçesinde bilinmeyen bir nedenle aralarında çıkan tartışma sonucu Yiğit T. (34) iki çocuk annesi Hülya Alaca’yı (35) tabanca ile yaraladı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Alaca tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde ilçenin Hendekbaşı mahallesinde karşılaşan Yiğit T. İle Hülya Alaca arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yiğit T. silahını çekerek Hülya Alaca’ya defalarca ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Alaca yere yığılırken, şüpheli ise olaya yerinden kaçarak uzaklaştı.

Çevredekiler tarafından olay yerine çağrılan polis ve sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından Alaca’yı Görele Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan iki çocuk annesi Hülya Alaca hayatını kaybetti. Şüpheli Yiğit T. İse olayda kullandığı silah ile polisler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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