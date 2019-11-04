2 çocuğunu her gün sırtında çaydan geçirerek okula ulaştırıyor!

"Atın üzerinde kızımla birlikte suya düştük"

Eşi Arzu Okuyucu (40) ile yaz mevsiminde ot biçerek geçimini sağlayıp, çocuklarını okutan Kemal Okuyucu, yol güzergahında bulunan Peri Çayı'nda kızı Ruken ile suya düştüğünü ve ölüm tehlikesi yaşadığını anlattı. Mezralarına yapı ulaşımın sağlanması için köprü yapılaması gerektiğini anlatan Okuyucu, şunları anlattı: İlkbahar ayında kızımı ve oğlumu yine okula götürürken komşumuzun atına binerek yola koyulduk.