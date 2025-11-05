2 buçuk ayda 10 kilo verdi! Derya Bedavacı'nın zayıflama sırrı meğer buymuş
Şarkıcı Derya Bedavacı,Tövbe, Deme, Ama Geçecek, Sende Kaldı Yüreğim gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Şimdilerde fit haliyle dikkat çeken ünlü şarkıcı Derya Bedavacı 2.5 ayda 7 kilo verdi. Zayıflama sırrı ortaya çıktı, bakın nasıl zayıflamış...
Ünlü Şarkıcı Derya Bedavacı, şarkıları ve güçlü sesiyle kısa zaman içinde büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Konserlerinde sergilediği performanslarda dinleyicilerinin kulaklarının pasını silen Bedavacı, son zamanlarda verdiği kilolarla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü şarkıcının nasıl kilo verdiği ortaya çıktı. İşte 2 buçuk ayda 10 kilo vermesinin sırrı...
Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle bir araya gelen Derya Bedavacı, samimi açıklamalarda bulundu.
Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çeken şarkıcı, fit görünümüne spor ve diyetle kavuştuğunu söyledi. 2,5 ayda 7 kilo veren Bedavacı zayıflama sırrını da açıkladı.
Derya Bedavacı; "Spor yaptım. Şimdi 2 - 3 haftadır yapamıyorum diye çok üzülüyorum.