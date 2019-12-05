2 aylık hamile İpek Tanrıyar içki kadehiyle paylaştı eşi Murat Evler gözaltına alınmıştı
Geçtiğimiz haftalarda eşi Murat Evler, hırsızlıktan gözaltına alınan İpek Tanrıyar, hamile haliyle içki kadehiyle paylaşım yaptı.
Bu sene içerisinde kına ve düğün törenleriyle adından sıkça söz ettiren İpek Tanrıyar, Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programında hamileliğini duyurmuş, müjdeli haberi vermişti. Ardından geçtiğimiz haftalarda eşinin hırsızlıktan gözaltına alınmasıyla gündeme gelen Tanrıyar, bu sefer de eleştiri oklarının hedefi oldu.
Tanrıyar, "6 haftalık hamileyim. Murat'la ben. Biz biraz plan program yapıp ilerlemeyi düşünüyorduk. Her şey tesadüfi gelişti. Ben geçtiğimiz hafta tiyatro oyununa girmeden önce arkadaşlarımla konuşurken onlara 'Geciktim' dedim onlarda 'Hemen test yap' dediler. Test yaptım ve hamile olduğumu öğrendim" diyerek hamilelik müjdesini vermişti.
Hamilelik müjdesini duyurmasının ardından İpek Tanrıyar, sosyal medya hesabı Instagram'dan elindeki içki kadehiyle fotoğraf paylaştı ve skandal bir nota imza attı.
Fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Tanrıyar, "Ağaç yaşken eğilir baby" notuyla paylaşınca tepki üstüne tepki yağdı.