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2 ay önce evlenmişti! Sevcan'ın cenazesi Hatay'da defnedildi, gözyaşları durmadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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2 ay önce evlenmişti! Sevcan'ın cenazesi Hatay'da defnedildi, gözyaşları durmadı

Antalya'da 2 ay önce evlendiği meslektaşı tarafından öldürülen Sevcan hemşirenin cenazesi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi.

2 ay önce evlenmişti! Sevcan'ın cenazesi Hatay'da defnedildi, gözyaşları durmadı

Tartıştığı eşi H.C.S. tarafından dün bıçak ve satırla öldürülen 26 yaşındaki hemşire Sevcan Demir S'nin cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Hatay'ın İskenderun ilçesine getirildi.

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2 ay önce evlenmişti! Sevcan'ın cenazesi Hatay'da defnedildi, gözyaşları durmadı

Sevcan Demir S. için Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Cemevi'nde tören düzenlendi. Törenin ardından tabutu omuzlayan kadınlar, Sevcan Demir S'nin cenazesini sloganlar eşliğinde cenaze aracına kadar taşıdı.Sevcan Demir S'nin cenazesi, Çankaya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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2 ay önce evlenmişti! Sevcan'ın cenazesi Hatay'da defnedildi, gözyaşları durmadı

Antalya'da özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Sevcan Demir S, dün Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6579 Sokak'taki evlerinde, 2 ay önce evlendiği meslektaşı H.C.S. (26) tarafından bıçak ve satırla öldürülmüştü. Yaralanan H.C.S. ise Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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2 ay önce evlenmişti! Sevcan'ın cenazesi Hatay'da defnedildi, gözyaşları durmadı
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