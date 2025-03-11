2 ay önce evlenmişti! Sevcan'ın cenazesi Hatay'da defnedildi, gözyaşları durmadı

Antalya'da özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Sevcan Demir S, dün Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6579 Sokak'taki evlerinde, 2 ay önce evlendiği meslektaşı H.C.S. (26) tarafından bıçak ve satırla öldürülmüştü. Yaralanan H.C.S. ise Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.