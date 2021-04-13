"Çıktıktan sonra bunlar başladı"

Her gün tehdit aldığını öne süren Sönmez, "Mehmet B. ile 3 aydır mücadele içindeyiz. 3 ay önce darp etti, niyeti elimde avucumda ne varsa almak. 2 yıl önce tanışıklığımız oldu, sonra 1,5 yıl cezaevindeydi. Çıktıktan sonra bunlar başladı." dedi.