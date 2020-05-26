2. aşama normalleşme planında neler var, nereler açılacak? 27 Mayıs'ta başlıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileriyle salgına karşı alınan tedbir kararları normalleşme takvimi kapsamında hayata geçiriliyor. Normalleşme takvimi 27 Mayıs Çarşamba günü yani sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte ikinci aşamaya geçecek. Kovid-19 tedbirleri normalleşme birlikte biraz daha hafifleyecek. 31 şehirde başlatılan seyahat yasağı kademeli olarak bazı illerde kaldırıldı. 13 ilde halen seyahat yasağı uygulanıyor. Önümüzdeki günlerde bu yasakların da kaldırılması bekleniyor. Peki planda tam olarak neler var işte detaylar...