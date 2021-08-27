2 arkadaş 'burada arpa bile yetişmez' denen toprağa 1 milyon lira gömdüler! Sonuç mükemmel oldu
AĞRI Dağı eteklerindeki 30 dönümlük çorak araziyi görenler "Burada arpa bile yetişmez" dedi. Ama iki arkadaş o araziye 1 milyon liralık yatırımla adeta bir vahaya dönüştürdü. Şimdi para basıyorlar
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan iki arkadaş, Türkiye-İran sınırındaki çorak araziyi vahaya dönüştürerek bostanlarında organik dereotu, reyhan, soğan, maydanoz, semizotu, turp, domates, biber, fasulye, kabak, patlıcan, kavun, karpuz, mısır ve ay çekirdeği yetiştiriyor.
İlçede uzun yıllardır meyve sebze alım satımı yapan Musa Koç ile Tekin Eren, 4 yıl önce hobi amaçlı 5 bin 137 metre yüksekliğinde bulunan Ağrı Dağı eteklerindeki 30 dönümlük çorak araziyi satın aldı.
Sondaj ile su bulup ardından trafo kurdurarak bölgeye elektriğin gelmesini sağlayan Koç ile Eren, kum fırtınası ve rüzgarın yoğun olduğu bölgede el ele vererek arazinin altyapısını 2 yılda tamamladı.
Türkiye-İran sınırının sıfır noktasına yakın bölgedeki araziyi vahaya dönüştüren ve sulama sistemi kuran iki arkadaş, ilk defa geçen yıl meyve ve sebze üretimine geçmek için tohumları toprakla buluşturdu.