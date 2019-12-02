2-8 Aralık haftalık burç yorumları
2-8 Aralık haftalık burç yorumları Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu için neler söylüyor? Bu haftaya tüm burçlar Jüpiter hareketinin etkileriyle başlayacak. Jüpiter'in hareketi hayatımızda bolluk bereket getirecek. 2-10 Aralık haftası hangi burcu nasıl etkileyecek? İşte 2-10 Aralık haftalık burç yorumları aşk, ilişki, kariyer, sağlık falının detayları.
2-10 Aralık haftalık burç yorumları hangi burç için neler söylüyor? Bu hafta bolluk, bereketle anılan Jüpiter, Oğlak burcuna doğru hareket edecek. Jüpiter'in hareketi tüm burçların hayatındaki köşe taşlarını oynatacak. Jüpiter'in hareketi tüm burçlar için süreçlere değil sonuçlara odaklanma zamanının geldiğini gösterecek. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için 2-8 Aralıkhaftalık burç yorumlarının detayları, aşk, iş, kariyer ve sağlık falı yorumları.
KOÇ: 2-8 Aralık haftalık burç yorumlarına göre, Koç burcunda doğanlar bu hafta deneyimleriniz sizi şaşırtacak. Bu kesinlikle ruh halinizi etkileyecek ve uykusuz geceler, baş ağrıları, iştahsızlık ve daha fazlasına neden olacak. 4-10 Aralık haftasından yıl sonuna kadar tamamlanması gereken planlarınızın geliştirilmesi ayrı bir öneme sahip olacak. 2020 yılı başlarında sizin için önemli olan ve yaşam tarzlarınızda önemli değişikliğe neden olan planlarınız hakkında kesin bir karar vermek zorunda kalacaksınız. Hafta boyunca bir çok haber alacaksınız, telefonla konuşacak veya başka bir ülkede yaşayan insanlarla çeşitli toplantılara katılmak zorunda kalacaksınız. Bu kişiler akrabanız, arkadaşınız veya iş ilişkiniz olduğu bir kişi olabilir. Hafta boyunca, yakın bir akraba ya da arkadaşınızın hayatındaki başarısızlık ya da kayıplar nedeniyle sinirli hissedebilirsiniz. Bu hafta akrabalarınızın veya arkadaşlarınızın evliliği sizin hayatınızda tartışma yaratacak. Bu durum hile, boşanma, ciddi hastalık ve daha fazlası ile ilgili sorunlardan kaynaklanıyor olabilir. Bu günlerde, daha yüksek bir finansal bağlılığa da sahip olacaksınız. Arkadaşlarınız veya akrabalarınızdaki maddi problemler veya insanların kaygıları ile ilgili konuşmalar yapacaksınız. Koç kadınları bu hafta sağlıklarına karşı daha dikkatli olmaları, kendilerini soğuk algınlığı, virüs veya kronik hastalıklardan uzak tutmaları gerekiyor. Koç erkekleri haftanın ilerleyen günlerinde zor kararlar nedeniyle kararlı tavır geliştirmeli.
BOĞA: 2-8 Aralık haftalık burç yorumlarına göre Boğalar, bu hafta yaşamınızdaki sorunlar ve sorunları çözmek için daha fazla konsantrasyona ve kararlılığa ihtiyaç duyacak. Bunun sizde gerginliğe neden olan insanlarla ilgisi varsa, onlarla dürüstçe konuşmaya ve gelecekteki ilişkileriniz hakkında önemli bir karar vermeye hazır olun.
Hafta boyunca elinizden gelenin en iyisini yapmaya ve en akıllıca (pratik) tavsiyeye göre hareket etmenizde fayda var. Bu kararlar konusunda bir kadından tavsiye alabilirsiniz. 4-10 Aralık haftası, yıl sonuna doğru planlar yapmanıza yardımcı olacak haberler gelecek. Şimdiye kadar sizi zorlaştıran bazı engeller, yanlış anlamalar veya endişeler de bu hafta etkili olacak.
Bu hafta daha renkli ve duygusal hale getirecek sürprizlerle anılacak. Haftanın olaylarını çözmeye çalışmayın, çünkü tasarımları hayal edebileceğinizden çok daha derin ve felsefik olacak. Bu hafta, mesleki planlarınızı, işinizi ve kariyerle ilgili sunumlarınızı geliştirmeye yardımcı olacak. Haftanın beklenmedik olayları, bu konuda size bazı faydalar sağlayacak. Boğa kadınları bu hafta dekorasyon, ev tadilatı, yeni mobilyalar veya önemli mutfak aletleri ile ilgili olaarak evlerine özel bir şeyler yapacak. Bu, satış, kiralama ve diğer mülk fırsatları için de iyi bir hafta olacak.Boğa erkekleri ise bu hafta iyi işler yapacak ve önemli başarılar kazandıracak bir kadın tarafından eylemlerini etkilemeye meyilli olacaklar.
İKİZLER: 2-8 Aralık haftalık burç yorumlarına göre, İkizler burcunda doğanlar bu hafta akrabalarınızın, arkadaşlarınızın ve hatta yaşadığınız toplum için önemli olacak çeşitli olayları deneyimleyeceksiniz. Bu deneyimlerin bazıları nedenleri ve onlardan sonra ne olabileceği hakkında düşünmenizi sağlayacak. Öyle ya da böyle, haftanın olayları sizin için önemli bir yaşam dersi getirecek. 4-10 Aralık haftasında hoş olmayan şey, duyguları daha duygusal olarak yaşayacağınız için genellikle karamsar, gergin, dokunaklı olmanız olacak. Bu ruh halleri size yardımcı olmayacak ve kendi duygu ve tepkileriniz üzerinde kontrol konusunda zorlanacaksınız. Bu hafta yedi gün boyunca sevgi, yukarıda belirtilen karamsarlıklardan kurtulursanız güzel deneyimler getirecek. Zevk almaya çalışın ve kendinizi bırakın. Bu hafta hamilelik, doğum ve diğer konularla ilgili haberler de duyulabilir. Bu hafta ayrıca para ve finansal konularda fırsatlar getiriyor. Ekstra gelirler sizi mutlu edecek. İkizler kadınları aile ve yakın çevreleri için daha fazla sorumluluk almak zorunda kalacaklar. Yıl sonuna kadar aile toplantılarına katılacaksınız. İkizler erkekleri ise bu hafta mali işlere ve aile bütçesinde yeterli kaynakları sağlamaya odaklanacaklar. Hile yapma girişimlerinden kaçının.