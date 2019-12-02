2-8 Aralık haftalık burç yorumları

BOĞA: 2-8 Aralık haftalık burç yorumlarına göre Boğalar, bu hafta yaşamınızdaki sorunlar ve sorunları çözmek için daha fazla konsantrasyona ve kararlılığa ihtiyaç duyacak. Bunun sizde gerginliğe neden olan insanlarla ilgisi varsa, onlarla dürüstçe konuşmaya ve gelecekteki ilişkileriniz hakkında önemli bir karar vermeye hazır olun.

Hafta boyunca elinizden gelenin en iyisini yapmaya ve en akıllıca (pratik) tavsiyeye göre hareket etmenizde fayda var. Bu kararlar konusunda bir kadından tavsiye alabilirsiniz. 4-10 Aralık haftası, yıl sonuna doğru planlar yapmanıza yardımcı olacak haberler gelecek. Şimdiye kadar sizi zorlaştıran bazı engeller, yanlış anlamalar veya endişeler de bu hafta etkili olacak.

Bu hafta daha renkli ve duygusal hale getirecek sürprizlerle anılacak. Haftanın olaylarını çözmeye çalışmayın, çünkü tasarımları hayal edebileceğinizden çok daha derin ve felsefik olacak. Bu hafta, mesleki planlarınızı, işinizi ve kariyerle ilgili sunumlarınızı geliştirmeye yardımcı olacak. Haftanın beklenmedik olayları, bu konuda size bazı faydalar sağlayacak. Boğa kadınları bu hafta dekorasyon, ev tadilatı, yeni mobilyalar veya önemli mutfak aletleri ile ilgili olaarak evlerine özel bir şeyler yapacak. Bu, satış, kiralama ve diğer mülk fırsatları için de iyi bir hafta olacak.Boğa erkekleri ise bu hafta iyi işler yapacak ve önemli başarılar kazandıracak bir kadın tarafından eylemlerini etkilemeye meyilli olacaklar.