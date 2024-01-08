1994 ruhu yeniden dirildi

AK Partinin İstanbul adayı Murat Kurum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pazar günü İstanbul’da yapılan aday tanıtım toplantısında 11 büyükşehir ile 15 il belediye başkanı adaylarını açıkladı. İstanbul adayı Murat Kurum oldu.

Murat Kurum adaylığı kendisine bildirildikten sonra ekibi ile bir araya geldi ve "16 milyon İstanbullu için yola çıkacağız” mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "İstanbul’umuz Muradına kavuşacak" diyerek işaret ettiği Murat Kurum'un ismini konuşmasının en sonunda resmen açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada "Yeniden AK Parti, Yeniden İstanbul" sloganını kullanacaklarını söyledi. Adaylar için "Keyfini değil kentini düşünen, bahane üreten değil hizmet üreten adaylarla halkımızın karşısına çıkıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı, İstanbul'un beş yıldır 'Fetret Devri' yaşadığını savundu ve "İstanbul’un bir 5 yıl daha kaybetmeye artık tahammülünün kalmadığını tüm İstanbullular gibi biz de çok net görebiliyoruz. İsmini paylaşacağımız adayımızla, layık olduğumuz şehrimize yeniden kavuşacağız" dedi. Erdoğan’ın Kurum’u, TOKİ deneyimi ve uzun süre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı uzun süredir yürütüyor olması nedeniyle tercih ettiği kaydediliyor.

Murat Kurum adaylığının resmiyet kazanması sonrası yaptığı açıklamada "Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra, İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak" dedi.

Murat Kurum “Sevdam İstanbul" sözleriyle başladı. Ay yıldızlı bayrağın gölgesinde aydınlık yarınlara yürüyoruz.

Gerçek belediyecilik vatandaşın hanesinde olmaktır, bunu en iyi yapanda AK Parti teşkilatlarıdır.

Bugüne kadar ülkemizin hak ettiği yere ulaşması için ter döktük. İnsanımızın hayatlarına dokunduk.

Yaşanan afetler sonrası insanımızla birlikte yaraları sardık, sarmaya devam edeceğiz.

25 yıllık birikimle bu aziz şehre, 7 tepeli şehre bizler teşkilatlarımızla, belediye başkanlarımızla her yerde biz varız dedik. Güçlü yarınlar için kolları sıvadık. Farklı gündemlerle yol almadık.

Çözüm odaklı politika izledik.

Motivasyonumuz İstanbul, aşkımız İstanbul, heyecanımız İstanbul. Bu güzel şehre duraklama dönemini yaşatanlar bizim rakibimizdir” dedi.

Dolayısıyla bazı ifadelerinde Ekrem İmamoğlu’na göndermelerde yaptı.

Murat Kurum “belediyecilikte cek-cak-mış gibi ifadelerin olmaması gerektiğini bunun yerine yaptık yapıyoruz yapacağız anlayışıyla yol alacağız" dedi.

İstanbul Belediye Başkanının sırtına yağmur değecek, kar değecek, rüzgâr değecek. İstanbul Belediye Başkanının ayağına çamur değecek” dedi. Çokta doğru dedi başkanın ayağına çamur değmezse o çamur vatandaşın ayağına değer.

AK Partinin belediyecilik anlayışında vatandaş memnuniyetinin öncelikli olduğunu biliyoruz.

1994 yerel seçimlerinde İstanbul’un belediye başkanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan gecenin bir saati geçtiği yolda belediye başkanları ya da daire başkanlarının gözünden kaçan konularda hemen o dakika ilgili kişiyi arayıp bu işi hallet deyip işin takipçisi bizzat kendisi olurdu. Eğer ki ilgili daire başkanı işin başına gecenin o saati kendisi gitmeyip müdürlerini yönlendirirse anında fişini çekip görevden alırdı. Bu durum sistemsel bir çalışmayı beraberinde getiriyor. İşte bu ruh 1994 yerel belediyecilik ruhuydu tekrardan revize edilip bugüne taşınıyor.

Bakıldığında son 4,5 yıldır Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olmaktan daha fazla mesaiyi partisinin genel başkanı olmaya ayırdı. İstanbul’a vaat ettiği projeler hayat bulamadı. Aslında İstanbul için mega projelere ihtiyaç yok. Var olan trafik sorunu, alt yapı sorunu, kentsel dönüşüm projeleri üzerinden yol alınsa kısacası insanı odakta tutan sosyal belediyecilik anlayışıyla ilerlense kolaylıkla sonuca ulaşılır.

İstanbul ve İstanbullu hizmet bekliyor. İstanbul halkı günün her saatinde yaşanan yıldırıcı trafik sorunuyla, her yağmurda ortaya çıkan alt yapı sorunuyla, hava kirliliğiyle, seri halde yanan İETT otobüsleriyle, sosyal belediyecilikle ilgili beklentilerine cevap verilsin istiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güzel İstanbul, Fatih’in İstanbul’u Murad’ına kavuşacak diyerek tüm teşkilata çokça çalışılması gerektiği mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu mesajı anında AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve ekibinde karşılık buldu. Kabaktepe “Yeniden İstanbul diyerek; zafere giden yolda, tüm teşkilatlarımız ile omuz omuza verecek, gece gündüz demeden çalışacak ve başarıya hep birlikte ulaşacağız. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Hayırlı olsun İstanbul…