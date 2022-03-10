1987'den bu yana en yoğun kar yağışı başladı! AFAD Ankara, İstanbul, İzmir, Konya dahil 38 şehri uyardı

Son 35 yılın en yoğun kar yağışı İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, sabahın erken saatlerinde Silivri ve Beylikdüzü'nde başladı. Kente girmek isteyen TIR ve kamyonlara izin verilmezken, İstanbul başta olmak üzere 17 şehirde okullar tatil edildi. İstanbul'da 5 gün sürmesi beklenen yağışla birlikte kar kalınlığının 20 santimi aşması bekleniyor. Bugün Güney Ege kıyısı dışında Türkiye'nin genelinde yağış var. Yağışlar Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgesinde yağmur diğer yerlerde kar şeklinde olacak. İşte meteorolojinin son tahminleri...