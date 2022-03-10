1987'den bu yana en yoğun kar yağışı başladı! AFAD Ankara, İstanbul, İzmir, Konya dahil 38 şehri uyardı
1987'den bu yana Mart ayının en yoğun kar yağışı İstanbul'da başladı. İstanbul'a kamyon ve tırların girişi yasaklanırken Meteoroloji ve uzmanlardan üst üste uyarılar gelmeye devam ediyor. Meteoroloji İstanbul'a turuncu, 51 kente ise sarı alarm verdi. Son meteoroloji haritasına göre kar kütleleri arka arkaya dizildi ve İstanbul'u kara gömmek üzere... AFAD'dan İstanbul, Ankara, İzmir dahil 38 şehre uyarı geldi.
Son 35 yılın en yoğun kar yağışı İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, sabahın erken saatlerinde Silivri ve Beylikdüzü'nde başladı. Kente girmek isteyen TIR ve kamyonlara izin verilmezken, İstanbul başta olmak üzere 17 şehirde okullar tatil edildi. İstanbul'da 5 gün sürmesi beklenen yağışla birlikte kar kalınlığının 20 santimi aşması bekleniyor. Bugün Güney Ege kıyısı dışında Türkiye'nin genelinde yağış var. Yağışlar Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgesinde yağmur diğer yerlerde kar şeklinde olacak. İşte meteorolojinin son tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Güney Ege kıyıları dışında ülkemiz genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz kıyıları ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve yer yer sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
İstanbul'a turuncu, 51 ile sarı alarm
Meteoroloji İstanbul'a turuncu, 51 kente ise sarı kodlu uyarıda bulundu. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya’nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van’ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Kar kütleleri arka arkaya dizildi geliyor
Hava Forum sitesi ise, son meteoroloji haritasını yayınlayarak, "İstanbul radarından alınan son verilere göre "Aybar" İstanbul'da etkisini arttırmaya başlıyor. Karadeniz üzerinden etkili kar kütleleri arka arkaya yola çıkmış durumda..." bilgisini paylaştı.