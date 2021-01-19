198 bin yaşlı evlerinde aşılanıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "90 yaş ve üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı, ilk olarak 95 yaşındaki Rabia Yurtseven evinde aşılandı. 90 yaş ve üzeri aşılama kapsamında Türkiye'de 198 bin kişi bulunuyor" dedi. Sağlık ekipleri 890 yaş üzerindeki vatandaşları evlerinde ziyaret ederek aşılama yapmaya başladı...