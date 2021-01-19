198 bin yaşlı evlerinde aşılanıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 90 yaşın üzerindeki 198 bin yaşlının evlerinde aşılanmaya başlandığını açıkladı. Aşı ekipleri 81 ilde kapı kapı gezip yaşlılara aşı yapmaya başladı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "90 yaş ve üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı, ilk olarak 95 yaşındaki Rabia Yurtseven evinde aşılandı. 90 yaş ve üzeri aşılama kapsamında Türkiye'de 198 bin kişi bulunuyor" dedi. Sağlık ekipleri 890 yaş üzerindeki vatandaşları evlerinde ziyaret ederek aşılama yapmaya başladı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın huzurevleri, engelli ve bakımevleriyle birlikte, 90 yaş ve üzeri vatandaşların da aşılanacağı yönündeki açıklamasının ardından bu sabah 81 ilde aşılama çalışmalarına başlandı.
Ankara Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü Aşı Uygulama Ekibi, ilk olarak 95 yaşındaki Rabia Yurtseven‘i evinde aşıladı. Daha sonra 91 yaşındaki Zeliha Tura ve 97 yaşındaki Mehmet Buyraz’a aşıları yine evlerinde uygulandı.
Ekiplerin evlerine gelerek aşı yapmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.