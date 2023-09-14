1947'den 2023'e "Yıktığı putlara tapar görünen CHP" ve Din düşmanlığı...

CHP’de ilk değişim, 1939 itibariyle yani; Atatürk’ün ölümünün hemen ardından başlıyor ve 'din' bir sorun olarak ilk kez 1939’daki CHP Beşinci Kurultay’ında Müstakil Grup tarafından ele alınıyor.

Bu Müstakil Grup, 17 Nisan 1945’te Din İşleri Raporu hazırlayıp, bu raporu 10 Mayıs 1946’da CHP’nin Olağanüstü Toplantısı’nda sunuyor. Bu rapor elbette sıradan bir rapor değil öyle ki; CHP'nin dine bakış açısını ve düşmanlığını yansıtan 'kanıt niteliğinde bir belge' olarak Cumhurbaşkanlığı Devlet arşivlerinde bugün hala yerini koruyor.

Üç grubun görüşleriyle şekillenen raporda ortaya çıkan fikirler şu şekilde:

Birinci grubun görüşleri, bir din teşkilatı olan Diyanet İşleri Reisliği’nin devlet bünyesinden çıkarılması, Kur’an’ın Türkçe okunması ve okutulması, ibadet yerlerinin Halk Evleri’ne benzer şekilde dönüştürülmesi, sarık, cübbe gibi kıyafetlerin kaldırılması önerilerini kapsıyor.

İkinci grupta da ilk grupta olduğu gibi, Kur’an’ın Türkçeleştirilmesi ve ibadetin Türkçe yapılması önerilmiş... İkinci grup ilaveten, devletin dine mesafeli olması gerektiğini vurguluyor, din işlerinin dünya işlerinden tamamen ayrılması nedeniyle din alanında yapılacak herhangi bir düzenlenmenin dine müdahale anlamına geleceği dile getiriliyor. Bu nedenle din alanında yapılacak düzenlemelerin din reformu şeklinde değil, “kültür işi” adıyla yapılması gerektiği belirtiliyor.

Anlayacağınız, kılıf güzel uyduruluyor.

Üçüncü grupta, devlet tarafından kurulan hafız yetiştirme okullarının laikliğe aykırı olarak taassup ve propaganda ocağı haline geldiği, vâizlerin bilgisizlik nedeniyle halkı yanlış yönlendirdikleri belirtiliyor ve konuyla ilgili inceleme yapılması gerektiği ifade ediliyor.

Raporda yer alan görüşler genel olarak değerlendirildiğinde, laiklik ilkesinin sınırları keskin bir şekilde çizilmiş istenmiş.

ABD ile borç alacak ilişkisinin geliştiği yıl olan 1946’da ABD, Türkiye’nin 100 milyon dolarlık borcunu silmiştir. Dolayısıyla 1946, Türkiye’nin Sovyetlere karşı ABD tarafında yer alma kararının da netleştiği yıl...

1946 yılı meclis tutanaklarında yer alan Hamdullah Suphi Tanrıöver ’in dine ilişkin konuşması, Türkiye’nin Soğuk Savaş boyunca benimseyeceği antikomünist ideolojinin de yansımalarını taşıyor. Tanrıöver konuşmasında, 'geçmişte pek çok ülkede dine ağır darbeler indirildiğini ancak Sovyetler Birliği’nin dahi bu politikadan vazgeçtiğini, Türk gençliğinin terbiye edilmesinde manevi temellere dönülmesi gerektiğini' dile getiriyor.

Laiklik ilkesine sadık cepheyi temsil eden isimlerden CHP'li Nihat Erim dayanamayıp, postayı koyuyor ve iki gün arayla yapılan toplantılarda din konusunun sürekli gündemde tutulmasını Erim şu bıkkın sözlerle yorumluyor:

“Güya divan, partiyi ıslah çarelerini aramak için toplandı. Hâlbuki dönüp dolaşıp din meselesine geliyorlar. Şaşılacak iş. Her şeyi dinle halletmek istiyorlar.”

1946 yılında Komünizme karşı din formülünü Meclis’te ilk kez dile getiren Tanrıöver’in sözleri ise şu şekilde:

"Memlekette komünizm cereyanları vardır… Mahkemeler bunu tedavi etmeye kâfi gelmez, polis, jandarma, ceza buna deva değildir. Türk halkının manevi bünyesini bu hastalıkları olmayacak şekilde takviye etmek lazımdır. Bunu yapmak için Türk milletine onun büyük manevi kaynakları olan din ve milliyetten istifadesine fırsat vermek lazımdır… Bizi en müşkül zamanlarda ayakta tutmuş olan dinimiz, milliyetimiz ve tarihi şuurumuzdur. "

CHP'nin islam düşmanlığını daha iyi anlamak için tek partili dönemi (1923/1945) iyi okumak gerek. Dönemin siyasilerinin sarf ettikleri cümleler aslında herşeyin özeti...1939 başlayacak değişim talebinin kin tohumlarının ekildiği dönem...

1923- 26 yıllarında Dışişleri Bakan Müsteşarı aynı zamanda Atatürk'ün diplomatlarından olan Tevfik Kamil Köperler: "Biz otuz sene sonra gençliğin kafasını Allah ve Peygamber gibi boş laflardan kurtarmış olacağız."

Atatürk'ün ölümüne kadar başyazarı olan 1923-1950 yılları arasında milletvekili olarak siyasette yer alan Falih Rıfkı Atay: "İslamiyet denince aklıma çorap kokusu gelir."

TBMM 7. dönem CHP Tokat Milletvekili olan Refik Ahmet Sevengil'in: "Allah’ı da Sultan’la birlikte tahtından indirdik. Bizim mabedlerimiz fabrikalardır."

Demesinin ardından 1947'deki CHP 7. Kurultayı adeta özeleştiri kurultayına dönüşmüş CHP Mebusu Hamdullah Suphi Tanrıöver, isyan noktasına getiren din düşmanlıklarını şöyle özetlemişti:

"Yanıma gelen Meclis hademeleri ağlayarak, 'Vallahi, billahi 6 köyde bir tek imam kaldı. Ölülere nöbet bekletiyoruz. Böyle giderse ölülerimizi köpek leşi gibi gömeceğiz'."

CHP Yedinci Kurultay tutanaklarında Tanrıöver’le aynı doğrultuda konuşma yapan ve yine Tanrıöver gibi 1950 seçimlerinde DP’ye geçen Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu’nun “Anaya, babaya, büyüğe itaat kalmadı… Allah nedir deyince Allah’ın ne olduğunu bilinmiyor” sözleri, Kurultay’da alkışlarla karşılanıyor...

1949’da türbelerin kapatılmasına ilişkin kanuna "şeyhlik, babalık, halifelik mensupları arasında baş mevkiinde bulunanlara hapis, para ve sürgün cezası verilmesi” fıkrasını ekleyen CHP, 1950 Mart ayında ise kanunda yaptığı değişiklikle “Türk büyüklerine ait ve sanat değeri bulunan” türbelerin açılması kararını alıyor, kapatılan tekke ve türbelerin 19’u bu dönemde açılıyor.

1950 yılında 'Arapça ezan yasağının kaldırılması' İslami kesim için bir milat kabul ediliyor olsa da; CHP'nin yedinci kurultayında baş gösteren komünizme karşı din savunması esasında; CHP'nin 1947'den sonraki dini politikası; siyasi ve kültürel alanda dinin görünürlüğünü artırmıştır.

Dönemin Demokrat Partisi karşısında CHP'li milletvekili Mehmet Ali Baybar'ın söylemiyle 'CHP'nin yıktığı putlara tapar görünmesi' siyasal bir stratejiydi. Dün nasılsa bugün de öyle... CHP'nin geçmişte gidişatından haz etmeyen ve topluma verdiği zararı görmezden gelemeyenler saf değiştirmişler, CHP'nin komünizme hizmet eden ilkesizliğini değiştirememişler.

Günümüz Türkiye'sinde CHP'de değişim gerekliliğini vurgulayan ilk kişi Ekrem İmamoğlu'ydu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesi ardından muhalefet cephesinden Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneltilen oklar değişim çağrısını yineledi ve en nihayetinde CHP deki mevcudiyetin değişimi Özgür Özel'e kadar gidebildi. Yani değişim ve ardından kazanma şansı Özgür Özel'de!

Kuruluş ilkelerinden şaşmış, terörü desteklemiş ve halen de destekleyen, teröristlerin serbest kalmasını isteyen, HDP / Yeşil Sol Parti ile ittifak kurmuş CHP'de, ilkesel bozukluk düzeltilemediği gibi kurmaylarının çoğunlukta olan yönünü değiştirmek de hayli güç görünüyor. Ki değişim olsa n'olacak ikinci seçenek Özgür Özel...

Peki nasıl biliriz Özgür Özel'i?

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha genç olmasından başka bir farkı olmayan Özel esasında: "Çocuklara Kur'an öğretmek orta çağ zihniyetidir" diyen de bir zihniyet fakiri...

CHP içinde yukarda da belirtmiş olduğum gibi gelmiş geçmiş birçok zihniyet var viral İslam düşmanlığı yapmış...

Ve bugün seccadeye ayak basan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçmiş dönem CHP liderlerinden farklı değil! Ne demişti: "Başörtüsü bir bez parçasıdır ne önemi var ki! Bugün takan yarın çıkarır devamlı takılacak değil ya!"

Farkettiyseniz son zamanlarda İslami kesime saldırılar hat safhada ve CHP içinden bir isim kalkıp bu saldırıları kınamıyor ve gündemine dahi almıyor. Ne hikmetse; baş örtüsüne, çarşafa, sarığa, cübbeye saldıranlar "Atatürkçüyüz!" diye bas bas bağırıyorlar. Atatürk'ün partisi bugün ülkeyi yönetmeye, belediyeleri kazanmaya azmederken; İslami kesim halka yapılan zulmü de görmezden geliyor.

CHP 20 yılı aşkın zamandır kazanamadığı seçimlerin müsebbibi olarak var olan "İktidarı" gösterse de aslında başarısızlığının asıl sebebi; derinlerde yatan İslam düşmanlığı ve %99'u Müslüman olan halka geçmişte yaptığı zulümlerdir. Değişmedi değişmeyecek dolayısıyla bugün kazandırması mümkün olmayan beyhude bir çaba içinde!