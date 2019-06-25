1915 Çanakkale Köprüsü'nün yükselmesiyle Lapseki'ye talep arttı
Çanakkale Boğazı’na yaklaşık 1 ay önce batırılan Avrupa ve Asya yakası kule kesonları üzerinde ayaklar yükselmeye başladı. Köprü ayaklarının görülmeye başlanmasıyla yatırımcıların bölgeye talebi arttı.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün yaklaşık 1 ay önce batırılan, Avrupa ve Asya yakası kule kesonları üzerinde ayaklar yükselmeye başladı. Köprü inşaatıyla bölgenin kaderinin değişime uğradığını belirten Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, köprü ayaklarının görülmeye başlanmasının da yatırımcıların bölgeye talebini artırdığını söyledi.
Cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yılını simgeleyen, 2023 metrelik orta açıklığıyla tamamlandığında, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Avrupa ve Asya yakasında, deniz içindeki temelini oluşturan kule kesonları yaklaşık 1 ay önce batırıldı.
Böylece köprü için en zor aşamalardan biri tamamlandı. Gözlerin çevrildiği deniz içindeki kule ayakları da yükselmeye başladı. Boğazın iki yakasından da köprünün hızla yükselen ayakları net görülüyor. Kaydedilen aşama ise yatırımcıların Lapseki’ye ilgisini artırıyor.
2020'de tamamlacak Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Ayakların en üstünde Seyit Onbaşı’mızın Çanakkale Savaşları’ndaki kahramanlığını anlatan anıtı olacak. 318 metre yüksekliğindeki ayaklar 18 Mart 2020 tarihine kadar tamamlanacak.