1915 Çanakkale Köprüsü'nün yükselmesiyle Lapseki'ye talep arttı

Böylece köprü için en zor aşamalardan biri tamamlandı. Gözlerin çevrildiği deniz içindeki kule ayakları da yükselmeye başladı. Boğazın iki yakasından da köprünün hızla yükselen ayakları net görülüyor. Kaydedilen aşama ise yatırımcıların Lapseki’ye ilgisini artırıyor.