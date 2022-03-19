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1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı! 1 hafta boyunca geçişler ücretsiz olacak

İhlas Haber Ajansı
1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı! 1 hafta boyunca geçişler ücretsiz olacak

Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirilen açılış töreninde 1 hafta boyunca geçişlerin ücretsiz yapılacağını söylemişti.

1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı! 1 hafta boyunca geçişler ücretsiz olacak

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 107. Yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı. 

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1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı! 1 hafta boyunca geçişler ücretsiz olacak

Köprüde bir hafta boyunca geçişler ücretsiz olacak. Otomobiller için geçiş bir hafta sonra 200 lira olacak.

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1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı! 1 hafta boyunca geçişler ücretsiz olacak

Hem tarih hem de simgelerin köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü bölgeye büyük oranda katma değer sağlayacak.

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1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı! 1 hafta boyunca geçişler ücretsiz olacak
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