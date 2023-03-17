Devlet 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçmeyen 14 milyon araç için 5 milyar 86 milyon lira ödeyecek

1915 Çanakkale Köprüsü hizmete gireli tam bir yıl oldu. Yapılan sözleşme gereği köprüyü yapan Türkiye ve Güney Koreli firmalardan oluşan konsorsiyuma yıllık 16 milyon 425 araç için Hazine garantisi verilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nden bir yılda 2 milyon 200 bin araç geçti. 12 milyon 225 bin araç için Hazine'den köprüyü yapan firmalara 5 milyar 86 milyon lira ödeme yapılacak.