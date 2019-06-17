19 yaşındaki oyuncu Miray Akay'ın erken nişanlanması takipçilerinden tepki çekti
Güneşin Kızları ve Dayan Yüreğim dizilerinde yıldızı parlayan 19 yaşındaki oyuncu Miray Akay, kendisi gibi oyuncu olan Atilla Doğukan Türkyılmaz ile nişanlandı.
Henüz 19 yaşında olmasına rağmen kısa süre içerisinde adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Miray Akay, önceki gün nişanlandı. 20 yaşındaki genç oyuncu Atilla Doğukan Türkyılmaz ile hayatını birleştirme yolunda önemli bir adım atan Akay, acele ettiği gerekçesiyle takipçilerinden uyarı aldı.
Yarım milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından nişan görüntülerini paylaşan Akay, "Kız daha yaşın ne? Ben 17'de evlendim niye gençliğimi yaşamadım diyorum." ve "Erken değil mi?" yorumlarına maruz kaldı.
Ancak eleştirilere maruz karan çift, çoğu takipçisinden de destek mesajı aldı. Hatta bir takipçisi, "Erken diyenler; ünlü olmayanlar 19'unda nişanlanıp, 22-23'ünde evleniyor bence yerinde karar. Daldan dala atlama olayı da yok ne güzel." yorumunu yaptı.
Peki Miray Akay kimdir?: Miray Akay, 17 Temmuz 2000 tarihinde Türk bir baba ve Ukranyalı bir annenin çocuğu olarak Ukrayna‘da doğmuştur. Asıl adı Myroslava Kosteva Akay’dır.