19 yaşındaki model kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...

Gençliğine ve hiç çocuğu olmamasına ek olarak neden gerçek olduğunu söylediğini açıklamaya devam eden doktor ekliyor: “Kalçasında çok fazla sertlik var. İyi bir cilt. Herhangi bir cilt değişikliği görmüyorum, bu yapay bir şey enjekte edilmediği anlamına geliyor.