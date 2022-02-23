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19 yaşındaki genç kız parkta bu halde bulundu! Vatandaşlar görüp ihbar etti

19 yaşındaki genç kız parkta bu halde bulundu! Vatandaşlar görüp ihbar etti

ANTALYA’da 19 yaşındaki genç kız, parkta polis tarafından yarı baygın halde bulundu. Bilinçsiz hareketlerde bulunan kız ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

19 yaşındaki genç kız parkta bu halde bulundu! Vatandaşlar görüp ihbar etti

Olay, Konyaaltı ilçesi Hasan Subaşı Parkı’nda meydana geldi. Saat 13.30 sıralarında vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne parkta hareketsiz halde bir kadının yattığını bildirdi. 

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19 yaşındaki genç kız parkta bu halde bulundu! Vatandaşlar görüp ihbar etti

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, parktaki 19 yaşındaki C. E.'yi yarı baygın halde buldu. 

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19 yaşındaki genç kız parkta bu halde bulundu! Vatandaşlar görüp ihbar etti

Bilinçsiz hareketlerde bulunan genç kadın, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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19 yaşındaki genç kız parkta bu halde bulundu! Vatandaşlar görüp ihbar etti
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