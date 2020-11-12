19 şehirde 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı geldi! İstanbul ve Ankara da var

Koronavirüs salgını hız kesmeden devam ederken hem vaka hem de hasta sayısında yükseliş sürüyor. Vaka sayılarının artması ile birlikte İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok ilde 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı geldi. Ankara ve İstanbul'da, koronavirüs önlemleri çerçevesinde 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı getirildi. Bunanla birlikte 65 yaş ve üzerine 19 ilde kısıtlama getirilmiş oldu. İşte o liste...