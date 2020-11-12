19 şehirde 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı geldi! İstanbul ve Ankara da var
Koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla yeni kısıtlama kararları da art arda geldi. Ankara ve İstanbul Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 65 yaş ve üstüne koronavirüs önlemleri çerçevesinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Bununla birlikte 65 yaş ve üzerine yasak gelen şehir sayısı 19'a yükseldi.
Koronavirüs salgını hız kesmeden devam ederken hem vaka hem de hasta sayısında yükseliş sürüyor. Vaka sayılarının artması ile birlikte İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok ilde 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı geldi. Ankara ve İstanbul'da, koronavirüs önlemleri çerçevesinde 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı getirildi. Bunanla birlikte 65 yaş ve üzerine 19 ilde kısıtlama getirilmiş oldu. İşte o liste...
İstanbul
İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verdi.
Ankara
Ankara'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekilerin 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.
Kararda, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan, kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri ve benzeri olmak üzere kamu görevlileri ile işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının söz konusu kısıtlamadan muaf tutulacakları ifade edildi.