19 özel okul hakkında inceleme! Rekabet Kurumu'ndan önemli adım

Dijital Platformlar ve Diğer Sektörler

Küle, dijital platformlara yönelik soruşturmaların da hızla devam ettiğini, Apple, Google, Yemeksepeti ve Sahibinden.com gibi şirketlerle ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Alternatif ödeme sistemlerinin kısıtlanması ve veri gücünün rekabeti engelleyici kullanımı konusunda da çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Rekabet Kurumu’nun bu yıl hem soruşturma hem de sektör araştırmaları anlamında hızlı bir başlangıç yaptığını vurgulayan Birol Küle, yapay zekâ teknolojisini yoğun şekilde kullanarak 550 sektörü aynı anda inceleyebildiklerini ve kamu ihalelerinde danışıklı teklifleri tespit etmek için algoritmik sistemler geliştirdiklerini açıkladı.