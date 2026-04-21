19 özel okul hakkında inceleme! Rekabet Kurumu'ndan önemli adım
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, eğitim sektöründeki fiyat artışları ve yan hizmetler konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
Küle, özellikle özel okulların eğitim ücretlerinin yanı sıra yemek, kırtasiye gibi yan hizmetlerdeki fiyatlandırmalara yönelik yoğun şikayetler üzerine 19 özel okula soruşturma başlatıldığını duyurdu. “Her birimizin çocukları özel okullara gidiyor. Bu konuda çok fazla şikayet geliyor” diyen Küle, soruşturma sayısının artabileceğini öngördüğünü ifade etti.
Tarım ve Süt Sektöründe de Yoğun Soruşturmalar
Küle, tarım sektöründe tohum ve fide konusunda ciddi soruşturmaların devam ettiğini, bu alanda yaklaşık 190 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Süt ve süt ürünleri ile yem sektöründe de iki ayrı soruşturma açıldığını belirten Küle, bu soruşturmalarda uzlaşma yoluna gidilmediğini, süt üreticilerini koruyucu ve piyasayı daha şeffaf hale getirecek düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını kaydetti.
İş Gücü Mobilizasyonu Engellenemez
Bankacılık ve sigorta sektöründe iş gücü mobilizasyonunun (çalışan geçişinin) engellenmesine yönelik çok sayıda ihlalle karşılaştıklarını ifade eden Küle, “İş gücü mobilizasyonunun engellenmesi asla kabul edilemez. Bu, gelişimin önünde engel olduğu gibi gelir dağılımını bozuyor ve beyin göçünü tetikliyor” dedi.
Dijital Platformlar ve Diğer Sektörler
Küle, dijital platformlara yönelik soruşturmaların da hızla devam ettiğini, Apple, Google, Yemeksepeti ve Sahibinden.com gibi şirketlerle ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Alternatif ödeme sistemlerinin kısıtlanması ve veri gücünün rekabeti engelleyici kullanımı konusunda da çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Rekabet Kurumu’nun bu yıl hem soruşturma hem de sektör araştırmaları anlamında hızlı bir başlangıç yaptığını vurgulayan Birol Küle, yapay zekâ teknolojisini yoğun şekilde kullanarak 550 sektörü aynı anda inceleyebildiklerini ve kamu ihalelerinde danışıklı teklifleri tespit etmek için algoritmik sistemler geliştirdiklerini açıkladı.