19 Mayıs'ın 100'üncü yılı anısına Atatürk'lü 100 Euro basıldı

Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. Yıl dönümü için Darphane’nin bastırdığı parada Atatürk’ün yer almaması tartışma konusu olmuştu. 19 Mayıs 1919’un 100. yılı anısına bastırılan hatıra Euro’da ise kalpaklı Atatürk fotoğrafı yer aldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane'nin bastırdığı para tartışma yarattı.

Atatürk'süz 19 Mayıs hatırası olarak yorumlanan parada sadece Bandırma Vapuru'nun yer alması, bazı kesimler tarafında tepkiyle karşılanmıştı.

Avrupa'da özel bir firma 19 Mayıs'ın 100'üncü yılı anısına bir hatıra Euro bastırdı.

İşte o para;

Hazırlanan Euro'da hem Atatürk hem de Bandırma vapuru yer alması dikkat çekti.