19 Mayıs'ın 100 yıl dönümünde bütün liderler Samsun'da
19 Mayıs kutlamaları için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Samsun'a davet edilen Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli, kutlama törenini birlikte takip etti.
19 Mayıs kutlamaları için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Samsun'a davet edilen Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli, kutlama törenini birlikte takip etti. 19 Mayıs'ın 100 yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve devlet erkanı Samsun'da buluştu.
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Milyonlarca vatandaşın katıldığı kutlamalarda verilen mesajlarla,Türk milleti ve devletinin birlik ve beraberliği dünyaya duyuruldu. Düzenlenen etkinliklerle, kurtuluş ruhu 100 yıl sonra tekrar hatırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Tütün İskelesi'nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi.
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