19 Mayıs Survivor SMS sonuçlarına göre kim elendi? Mert Öcal bombası
TV8 yarışması Survivor 2020 son haftaların en sürpriz elemesine sahne oldu. Kim elendi sorusunun yanıtı Acun Ilıcalı dahil herkesi şaşırttı.
Son zamanlarda heyecanın giderek yükseldiği Survivor 2020'de 21 Mayıs Salı akşamı eleme heyecanı izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmada bu hafta ünlüler takımından Mert, Aycan ve Sercan; gönüllüler takımından ise Yasin ve Cemal Can eleme potasına girdi. Acun Ilıcalı, günün sonunda en az SMS'i alan yarışmacıyı açıkladı. Böylece Survivor'da elenen isim belli oldu. Peki, Survivor'da bu hafta kim elendi? İşte yarışmaya veda eden isim...
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'de finale doğru heyecan her geçen gün daha fazla yaşanmaya başladı. Yarışmanın önceki bölümlerinde oynanan dokunulmazlık oyunlarında ünlüler takımından Mert ve Aycan, gönüllüler takımından ise Yasin eleme adayı olmuştu.
Survivor'ın 19 Mayıs Salı akşamı eleme adayları ise açıklanan SMS oylaması sonrası netleşti.
Survivor eleme adayları kimler?
Survivor’ın önceki bölümlerinde oynanan ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanmış ve haftanın ilk eleme adayları ünlüler takımından Mert ve Aycan olmuştu. İkinci dokunulmazlık oyununu ünlüler takımının kazanması sonrasında ise gönüllüler takımı oylamaya gitmiş ve Yasin üçüncü eleme adayı olarak çıkmıştı.