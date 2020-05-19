19 Mayıs koronavirüs vaka ve can kaybı sayısı! Sağlık Bakanı Koca corona virüs verilerini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4.199'a çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 151.615'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 28 kişi daha hayatını kaybetti.

İyileşen hasta sayısı 113 bine yaklaştı

Bakan Koca'nın açıkladığı verilerde, iyileşen hasta sayısındaki büyük artış dikkat çekti. Bugün tedavisi tamamlanan bin 318 hastanın daha taburcu edilmesiyle toplam iyileşen hasta sayısı 112 bin 895'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı düşüyor. İyileşen hasta sayımız öngörülen seviyede. Hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe.'' ifadelerini kullandı.

Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı düşüyor. İyileşen hasta sayımız öngörülen seviyede. Hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/41C5V1VBKn — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 19, 2020

25 bin 382 test

Türkiye'de son 24 saatte 28 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 25 bin 382 test yapılırken, bin 22 yeni vaka tespit edildi.

Türkiye'de dünkü koronavirüs vakalarına ilişkin son durum şöyleydi;