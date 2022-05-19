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19 Mayıs iki yılın ardından coşkuyla kutlanıyor Anıtkabir'de kalabalık tören

19 Mayıs iki yılın ardından coşkuyla kutlanıyor Anıtkabir'de kalabalık tören

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de ve yurdun dört bir yanında tören düzenlendi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle kutlamaların iki yıldır yapılamaması sonrası bu yıl coşkuyla kutlanıyor.

19 Mayıs iki yılın ardından coşkuyla kutlanıyor Anıtkabir'de kalabalık tören

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beraberindeki heyetle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Bakan Kasapoğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

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19 Mayıs iki yılın ardından coşkuyla kutlanıyor Anıtkabir'de kalabalık tören

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Mücadelesi’ni başlatmak için 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 103. yılı için yurdun dört bir yanında törenler düzenlendi.

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19 Mayıs iki yılın ardından coşkuyla kutlanıyor Anıtkabir'de kalabalık tören

Anıtkabir'de tören
Anıtkabir'deki törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile birlikte 81 ilden ve 11 ülkeden gelen gençlerle Anıtkabir’e yürüdü.

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19 Mayıs iki yılın ardından coşkuyla kutlanıyor Anıtkabir'de kalabalık tören

Anıtkabir’de Bakan Kasapoğlu mozoleye çelenk bıraktıktan sonra ve beraberindekiler saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı’nı okudu.

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