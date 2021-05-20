19 Mayıs gafıyla alay konusu oldu! Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli fark edince hemen sildi
Çukur dizisinin başrolü Aras Bulut İynemli yaptığı 19 Mayıs paylaşımıyla rezil oldu.
Dördüncü sezonuyla 7 Haziran akşamı büyük final yapmaya hazırlanan Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da Yamaç Koçovalı karakterini canlandıran 30 yaşındaki Aras Bulut İynemli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım olay oldu.
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İynemli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda dikkat çeken bir gafa imza attı.
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Ünlü oyuncu, 9,5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikaye bölümünden 19 Mayıs için bir fotoğraf paylaştı.
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İynemli, "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" yazılı bir paylaşım yaptı.
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