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19 Mayıs gafıyla alay konusu oldu! Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli fark edince hemen sildi

19 Mayıs gafıyla alay konusu oldu! Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli fark edince hemen sildi

Çukur dizisinin başrolü Aras Bulut İynemli yaptığı 19 Mayıs paylaşımıyla rezil oldu.

19 Mayıs gafıyla alay konusu oldu! Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli fark edince hemen sildi

Dördüncü sezonuyla 7 Haziran akşamı büyük final yapmaya hazırlanan Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da Yamaç Koçovalı karakterini canlandıran 30 yaşındaki Aras Bulut İynemli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım olay oldu. 

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19 Mayıs gafıyla alay konusu oldu! Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli fark edince hemen sildi

 İynemli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda dikkat çeken bir gafa imza attı.

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19 Mayıs gafıyla alay konusu oldu! Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli fark edince hemen sildi

Ünlü oyuncu, 9,5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikaye bölümünden 19 Mayıs için bir fotoğraf paylaştı. 

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19 Mayıs gafıyla alay konusu oldu! Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli fark edince hemen sildi

İynemli, "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" yazılı bir paylaşım yaptı.

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