BIST 12.024
DOLAR 43,04
EURO 50,37
ALTIN 6.185,83
HABER /  GÜNCEL

19 ile yeni vali atandı 7 ilin valisi merkeze çekildi o isim dikkat çekti

19 ile yeni vali atandı 7 ilin valisi merkeze çekildi o isim dikkat çekti

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 19 ile yeni vali atandı, 7 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. DEAŞ operasyonunun yapıldığı ve 3 polisin şehit olduğu Yalova’nın Valisi Hülya Kaya merkeze çekildi. Kaya yerine Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta göreve getirildi.

Abone ol

7 Ocak tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 19 valinin görev yeri değiştirildi.

Atama kararlarında IŞİD'e operasyonunun yapıldığı ve 3 polisin şehit olduğu Yalova’nın Valisi Hülya Kaya merkeze çekildiği görüldü. Kaya'nın yerine Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararname ile Düzce Valisi Selçuk Aslan, Iğdır Valisi Ercan Turan, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Yalova Valisi Hülya Kaya, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

Mehmet Fatih Çiçekli Ardahan, Mustafa Fırat Taşolar Iğdır, Cahit Çelik Bingöl, Mustafa Koç Giresun, Hayrettin Çiçek Karaman, Ahmet Hamdi Usta Yalova, Tahir Şahin Trabzon, Mehmet Makas Düzce, Mehmet Fatih Serdengeçti Osmaniye, Erdinç Yılmaz Eskişehir, Yavuz Selim Köşger Denizli, Mustafa Yavuz Adana, Murat Duru Aksaray, Ömer Kalaylı Kilis, Hüseyin Engin Sarıibrahim Kırıkkale, Oktay Çağatay Karabük, Nedim Akmeşe Niğde, Hüseyin Çakırtaş Çankırı ve Önder Bozkurt Ağrı valisi oldu.

19 ile yeni vali atandı 7 ilin valisi merkeze çekildi o isim dikkat çekti - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem
Yunan gazetecinin skandal paylaşımına Yılmaz Özdil’den sert tepki
Yunan gazetecinin skandal paylaşımına Yılmaz Özdil’den sert tepki
Bakan Fidan'dan Rusya-Ukrayna açıklaması: Barışa oldukça yakın durumdayız
Bakan Fidan'dan Rusya-Ukrayna açıklaması: Barışa oldukça yakın durumdayız
İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Rusya’dan ABD’ye “Rusya ile oyun oynama” yanıtı
Rusya’dan ABD’ye “Rusya ile oyun oynama” yanıtı
Anthony Musaba, galibiyetin ardından gözyaşlarını tutamadı
Anthony Musaba, galibiyetin ardından gözyaşlarını tutamadı
Cevdet Yılmaz: 2026 sonunda enflasyonu yüzde 20'nin altına düşürmeyi hedefliyoruz
Cevdet Yılmaz: 2026 sonunda enflasyonu yüzde 20'nin altına düşürmeyi hedefliyoruz
İsrail bir haftada Batı Şeria'da Filistinlilere ait 101 evi yıktı
İsrail bir haftada Batı Şeria'da Filistinlilere ait 101 evi yıktı
Victor Osimhen milli takımdan ayrılma kararı aldı
Victor Osimhen milli takımdan ayrılma kararı aldı
Fenerbahçe Süper Kupa’da finalde
Fenerbahçe Süper Kupa’da finalde
Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'den 4 vekil daha AK Parti'ye geçebilir
Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'den 4 vekil daha AK Parti'ye geçebilir
Vedat Işıkhan'dan 'En düşük emekli aylığı' açıklaması
Vedat Işıkhan'dan 'En düşük emekli aylığı' açıklaması