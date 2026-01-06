19 ilde ‘çocuk müstehcenliği' operasyonu; 40 gözaltı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun merkezli 19 ilde düzenlenen ‘çocuk müstehcenliği’ operasyonunda, 40 şüpheli gözaltına alındı.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ‘Çocuk müstehcenliği’ne yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, Samsun merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında 40 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Soruşturma sürüyor.