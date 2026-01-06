BIST 11.922
19 ilde ‘çocuk müstehcenliği' operasyonu; 40 gözaltı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun merkezli 19 ilde düzenlenen ‘çocuk müstehcenliği’ operasyonunda, 40 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ‘Çocuk müstehcenliği’ne yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, Samsun merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 40 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor. 

