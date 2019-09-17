18'lik Madonna olay oldu! Fotoğraflarını görenler tanıyamadı
Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, henüz daha üne kavuşmadığı 18 yaşındaki halini paylaştı.
Pop müziğin kraliçesi olarak anılan Madonna, 18 yaşındayken çekildiği siyah-beyaz fotoğraflarını yayınladı. Madonna'nın ilk kez servis ettiği bu halini görenler ise popun kraliçesini tanımakta zorlandı.
Fotoğraflar, 3 Mayıs 1977’de, ABD’nin Michigan eyaletindeki Ann Arbor şehrinde bulunan Yaratıcı Sanatlar Enstitüsü’nde fotoğrafçı Cecil I. Taylor’ın objektifinden çıkma.
Madonna, modern dans alanında kariyer yapmak için 1978 yılında New York'a taşınmış ve bu fotoğraflar bale eğitimi aldığı esnada henüz ünlü değilken çekilmiş.
Breakfast Club ve Emmy gibi müzik gruplarında davulcu, gitarist ve vokalist olarak görev aldıktan sonra Sire Records ile 1982'de anlaşma imzalayarak 1983'te kendi adını verdiği çıkış albümünü yayımlayan Madonna’nın bu albümünü, aralarında dünya çapında ticari başarı kazanan Like A Virgin (1984), True Blue (1986) ve Like A Prayer (1989) albümleri ve Grammy Ödülü kazanan Ray of Light (1998) ve Confessions on a Dance Floor (2005) dahil olmak üzere bir dizi albüm takip etti.