185 inek artık özgür Cumhurbaşkanı koruma getirdi ömür boyu kesilmeyecekler

İneklerin doğada yaşamasını ise veteriner kayıtları ve aşılarının yapılmaması takip etti. Bu sırada inekler yalnızca veteriner kontrolünden değil, sahibinin kontrolünden de çıkıp üremeye başladı. Kasaba ve çevresindeki otlaklarda yaşayan, hatta zaman zaman yöredeki çiftçilerin tarladaki mahsullerini yiyen ineklerin sayısı zamanla 185'i buldu. Sahibi, veteriner kaydı bulunmadığı için sütünü ve etini satamadığı “özgür ineklerden” gelir elde edemediği gibi artan yem masrafları karşısında pes edip onları tamamen özgür bıraktı.